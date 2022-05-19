Alonso: "Kararımı değiştirmedim, birkaç yıl daha yarışmak istiyorum"

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İspanyol pilot, geçen yıl Formula 1'e geri dönme kararı aldı ve bu yıl Alpine ile arka arkaya ikinci yılını geçiriyor.

Temmuz ayında 41 yaşına girecek olan Alonso, fiziksel anlamda kendisini iyi hissettiği için birkaç yıl daha yarışmak istediğini söylemişti.

Avustralya GP'deki bu açıklamadan sonra Alonso pek de iyi yarışlar çıkarmadı ve geleceğiyle ilgili spekülasyonlar devam etmekte.

Alonso'nun ismi gelecek için Aston Martin ile anılıyor ve aynı zamanda emekli olabileceği bile konuşuluyor. Yine de en olası seçenek Alpine ile devam etmesi olabilir.

Alonso, geçtiğimiz günlerde Sport.es'e konuk oldu ve geleceğiyle ilgili fikrinin Avustralya'dan bu yana değişip değişmediği soruldu.

İspanyol pilot bunun üzerine şöyle dedi: "Fikrimi değiştirmedim ama bunun üzerine çok fazla da düşünmedim."

"Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Fiziksel ve zihinsel anlamda birkaç yıl daha Formula 1'de kalacak kadar zindeyim."

"Yazdan önce mi yoksa sonra mı olacak bilmiyorum ama umarım yakında bazı haberlerim olur."

Alonso, sezonun kalan kısmı için umutlu.

"Puan ve sonuç anlamında umarım durum zamanla düzelir. Beş yarış tamamladık ve gidilecek daha on sekiz yarış var. Dünya şampiyonasının daha dörtte üçlük kısmı duruyor."

"Bu yüzden yapabileceğimiz çok şey var ve eğer işleri doğru şekilde yapmaya devam edebilirsek, iyi sonuçlar alabiliriz."

"Puanlar neyi gösterirse göstersin sezona iyi başladığımızı hissediyorum."