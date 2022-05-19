FIA: "Sprint yarışlarına temkinli yaklaşmamızın sebebi para değil"

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Geçtiğimiz ay F1 Komisyonu'nun Liberty Media ve takımlar ile gerçekleştirdiği bir toplantının ardından taraflar sprint yarışı sayısını altıya çıkarmak konusunda uzlaştılar.

Ancak, Ben Sulayem'in "ekstra etkinliklerin, FIA'nın yarış hafta sonlarını yönetme biçimi üstünde yaratacağı etkiyi düşünmek için daha fazla zaman istediğini" söylemesinin ardından herhangi bir somut adım atılmadı.

FIA'nın değişiklikler nedeniyle artan maliyetlerle karşı karşıya kaldığına yönelik söylentilerin arasında sergilediği bu tavırdan ötürü bazı insanlar konunun yalnızca 'açgözlülük' olduğunu öne sürmekteler.

Yeni başkanın, yönetim kurulundaki büyük kayıpları ele almayı amaçladığı, bu nedenle FIA'nın finansal durumunu dengelemeye çalıştığı biliniyor. Ancak konuyla ilgili ilk kez konuşan Ben Sulayem, FIA'nın daha fazla nakit beklediğini reddetti.

Daily Mail'e konuşan Ben Sulayem, "Daha fazla para istemedim ama eğer elimizde böyle bir para olsaydı bunu doğru şekilde kullanmak, sporun daha uygun şekilde düzenlenmesine yatırım yapmak isterdim."

"Formula 1'in zirve olduğunu söylüyoruz, ki zaten öyle, bu yüzden FIA'nın milyar dolarlık bir sporun teknik ve finansal yönünü yönetmek için kaynaklara ihtiyacı var. Tüm bu yüksek standartları gözlemleyebilecek kapasitede olabilmemiz gerek."

FIA president Mohammed ben Sulayem Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu yüzden, özellikle sprint yarışlarıyla ilgili olarak, sahada bulunan FIA ekibinin yarışların gerektirdiği ekstra iş yükünü kaldırıp kaldıramayacağını görmem gerekiyor."

"Abu Dabi'den sonra (Lewis Hamilton, şampiyonluğu tartışmalı bir şekilde kaybettiğinde) insanlar şunu veya bunu değiştirmemiz gerektiğini söylediler."

"Bu yüzden neden birdenbire FIA ​​ekibinden daha fazlasını yapmasını istediklerini anlamıyorum. Gelecekte, örneğin bir güvenlik aracının karıştığı bir olay olduğunda, ne yapacağız?"

"Bütün bunları araştırmalı ve mantıklı bir karar vermeliyiz. İşimizi yapmamıza izin verin, birtakım düzeltmeler yapacağız." dedi.

Ben Sulayem, FIA'nın herhangi bir olumsuzluk olmadığına karar vermesi halinde sprint yarışı sayısının artışına onay vermenin onu mutlu edeceğini de söyledi.

“Eğer yapılacak doğru şey bu ise sprint yarışlarını desteklerim. Bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Karar vermek için zamanımız var diyorum. Değişiklikler 2023 sezonu için, bu sezon için değil. Ortada bir yangın yok."

"Demokratik bir ortama sahibiz: Formula 1'in bir oyu var, takımların bir oyu var, benim bir oyum var. Eğer çekimser kalamayacağımı veya zaman isteyemeyeceğimi söylüyorsanız, o zaman bana demokrasi özgürlüğü vermiyorsunuz demektir.”