Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Aston Martin, McLaren ve Alfa Romeo, İspanya'ya büyük güncellemelerle geldi Sonraki / Krack: "Artık her yarışa güncelleme getireceğiz"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

FIA: "Sprint yarışlarına temkinli yaklaşmamızın sebebi para değil"

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, 2023'te sprint yarışı sayısını arttırmaya yönelik anlaşmayı engellemesinin sebebinin parayla ilgili olmadığı konusunda ısrarcı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
FIA: "Sprint yarışlarına temkinli yaklaşmamızın sebebi para değil"
Haberi dinle

Geçtiğimiz ay F1 Komisyonu'nun Liberty Media ve takımlar ile gerçekleştirdiği bir toplantının ardından taraflar sprint yarışı sayısını altıya çıkarmak konusunda uzlaştılar.

Ancak, Ben Sulayem'in "ekstra etkinliklerin, FIA'nın yarış hafta sonlarını yönetme biçimi üstünde yaratacağı etkiyi düşünmek için daha fazla zaman istediğini" söylemesinin ardından herhangi bir somut adım atılmadı.

FIA'nın değişiklikler nedeniyle artan maliyetlerle karşı karşıya kaldığına yönelik söylentilerin arasında sergilediği bu tavırdan ötürü bazı insanlar konunun yalnızca 'açgözlülük' olduğunu öne sürmekteler.

Yeni başkanın, yönetim kurulundaki büyük kayıpları ele almayı amaçladığı, bu nedenle FIA'nın finansal durumunu dengelemeye çalıştığı biliniyor. Ancak konuyla ilgili ilk kez konuşan Ben Sulayem, FIA'nın daha fazla nakit beklediğini reddetti.

Daily Mail'e konuşan Ben Sulayem, "Daha fazla para istemedim ama eğer elimizde böyle bir para olsaydı bunu doğru şekilde kullanmak, sporun daha uygun şekilde düzenlenmesine yatırım yapmak isterdim."

"Formula 1'in zirve olduğunu söylüyoruz, ki zaten öyle, bu yüzden FIA'nın milyar dolarlık bir sporun teknik ve finansal yönünü yönetmek için kaynaklara ihtiyacı var. Tüm bu yüksek standartları gözlemleyebilecek kapasitede olabilmemiz gerek."

FIA president Mohammed ben Sulayem

FIA president Mohammed ben Sulayem

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu yüzden, özellikle sprint yarışlarıyla ilgili olarak, sahada bulunan FIA ekibinin yarışların gerektirdiği ekstra iş yükünü kaldırıp kaldıramayacağını görmem gerekiyor."

"Abu Dabi'den sonra (Lewis Hamilton, şampiyonluğu tartışmalı bir şekilde kaybettiğinde) insanlar şunu veya bunu değiştirmemiz gerektiğini söylediler."

"Bu yüzden neden birdenbire FIA ​​ekibinden daha fazlasını yapmasını istediklerini anlamıyorum. Gelecekte, örneğin bir güvenlik aracının karıştığı bir olay olduğunda, ne yapacağız?"

"Bütün bunları araştırmalı ve mantıklı bir karar vermeliyiz. İşimizi yapmamıza izin verin, birtakım düzeltmeler yapacağız." dedi.

Ben Sulayem, FIA'nın herhangi bir olumsuzluk olmadığına karar vermesi halinde sprint yarışı sayısının artışına onay vermenin onu mutlu edeceğini de söyledi.

“Eğer yapılacak doğru şey bu ise sprint yarışlarını desteklerim. Bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Karar vermek için zamanımız var diyorum. Değişiklikler 2023 sezonu için, bu sezon için değil. Ortada bir yangın yok."

"Demokratik bir ortama sahibiz: Formula 1'in bir oyu var, takımların bir oyu var, benim bir oyum var. Eğer çekimser kalamayacağımı veya zaman isteyemeyeceğimi söylüyorsanız, o zaman bana demokrasi özgürlüğü vermiyorsunuz demektir.”

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, McLaren ve Alfa Romeo, İspanya'ya büyük güncellemelerle geldi
Önceki haber

Aston Martin, McLaren ve Alfa Romeo, İspanya'ya büyük güncellemelerle geldi
Sonraki haber

Krack: "Artık her yarışa güncelleme getireceğiz"

Krack: "Artık her yarışa güncelleme getireceğiz"
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Horner, Verstappen ile takım arasında bir gerilim olmadığında ısrarcı
Formula 1

Horner, Verstappen ile takım arasında bir gerilim olmadığında ısrarcı

Alpine, İspanya GP'ye yeni arka kanat getirecek İspanya GP
Formula 1

Alpine, İspanya GP'ye yeni arka kanat getirecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"

Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik"

Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak"

Alonso: "Hamilton, artık F1'de en önemli şeyin pilot olmadığını gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Hamilton, artık F1'de en önemli şeyin pilot olmadığını gösteriyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.