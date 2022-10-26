Aston Martin, Austin'de kaybettiği puanlara rağmen hayal kırıklığı yaşamıyor

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Stroll, 7. sırada giderken Fernando Alonso ile temas yaşadı ve yarış dışı kaldı. Bir süreliğine yarışı lider götüren Vettel ise pit stopta sol ön lastiğiyle ilgili sorun yaşadı ve ilk 10’daki yerini kaybetti.

Fakat Alman pilot, son turda sekizincilik için mücadele ettiği Kevin Magnussen’i geçti ve Alonso’nun ceza almasıyla beklenmedik bir şekilde 7. sıraya yükseldi.

Yine de Aston Martin, takımlar şampiyonasında Alfa Romeo ile 6. sıra için sıkı bir mücadele içinde olduğu bu noktada potansiyel bir altıncılığı kaçırmış oldu. İsviçreli takım, şu anda sadece 1 puanla önde yer alıyor.

Motorsport.com tarafından bu kadar önemli bir sonucu kaybetmenin hüsrana uğratıcı olup olmadığı sorulduğunda Krack, hayal kırıklığına uğramadıklarını söyledi.

Krack, “Hüsran büyük bir kelime. Olum noktalara odaklanmaya çalıştım ve oldukça fazla olumlu nokta var. Bence şu anda yavaş bir pit stop yaptık ya da pistte kaza yaptık demek yanlış olur. Bunlar herkesin başına gelebilir.”

“Eğer [takımlar şampiyonasında] altıncılığı kazanırsak ya da kaybedersek, ne olursa olsun bugün yüzünden olmayacak. Bu yüzden bu hafta sonudan çıkarabileceğimiz çok fazla olumlu nokta vardı ve bunu kullanacağız. Pit stopu analiz edeceğiz ve doğru aksiyonu alacağız.”

Krack, son 3 yarışta altıncılık için Alfa Romeo’yu geçeceklerinin garantisi olmadığını vurguladı.

Takım patronu, "Alfa Romeo'ya saygı duymamız gerekiyor. Burada da bir güncellemeleri getirdiler, sıralama turlarında da oldukça hızlıydılar. Yani bunu başaracağımızın kesinliği yok."

“Ayrıca, çok geride olmayan takımların sonuçlarını da unutmamalıyız, eğer iki pilotumuz da yarış dışı kalırsa işler hızla başka bir yöne gidebilir. Bu yüzden bence aşırı hırslanmamalıyız, başımızı öne eğmeli ve her yarışa ayrı ayrı bakmamalıyız."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, George Russell, Mercedes W13 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Krack, Austin'deki yarışın başlarında yeşil araçları bu kadar rekabetçi görmenin onu cesaretlendirdiğini de belirtti.

"Evet, üçüncülük ve beşincilikle oldukça iyi bir başlangıç yaptık. Aslında sadece lastikleri korumak istedik ve bunu yaparken oldukça rahattık. Sonrasında [Sergio] Perez ve [Charles] Leclerc'in geleceklerini biliyorduk ve onlar bizim rakibimiz değil."

"Bu yüzden önceden geldiklerinde geçmelerine izin vereceğimize karar verdik. Çünkü hedefleyebileceğimiz en iddialı pozisyon altıncılık ve yedincilikti. Sonrasında burdan devam ettik. Aslında bu noktada temiz havada araç kullanmak ve lastikleri korumak oldukça kolaydı."

"Pitten sonra güvenlik aracı çıktı ve bu, özellikle de daha yeni pit stop yaptığı için Lance'ın gününü biraz bozmaya başladı. Bu yüzden Sebastian'a pozisyonunu kaybetti ve arkasında Fernando vardı."

"Sonrasında sanırım Fernando [Lance'ın] arkasından çıktığında yeniden start turundaydılar ve sanırım geç hareket etti, Lance onu son anda gördü. Lance boşluğu kapatmak istedi ve sonra ne yazık ki temas ettiler. Yani olay esasen böyle gerçekleşti."

Krack, gelecek yıl Aston Martin'e katılacak olan pilotu Alonso'yu suçlamamak konusunda dikkatli davrandı.

Krack, "Benim için bu bir yarış olayıydı. Eminim Fernando'yla konuşursanız, onun da bir görüşü vardır. Lance'ın da kendi görüşü var ama sanırım hakemlerin yanından döndüklerinde, anladığım kadarıyla çok fena bir tartışma yaşanmamıştı.

"Sanırım Lance sadece yarış çizgisini kapatmak istedi. Zikzak yapmadı, fren testi yapmadı, gaza basmadı. Fernando oradayken aynı yere gitmeye çalışıyordu, bu yüzden benim için bir yarış olayıydı." dedi.

Krack, Vettel'in yarışına zarar veren pit stop olayıyla ilgili ise şunları söyledi: "Araç krikoda pek dengede değildi. Bu yüzden krikoda kaydı ve sonra lastikleri düzgün bir şekilde çıkaramadık. Ardından çıkarmayı başardık ama yeni [lastiği] takmak için somunu düzgün bir şekilde yerleştirmek mümkün değildi."

"Krikoyu çıkarmalı, tekrar kaldırmalı ve değiştirmeliyiz. Tam bir analiz yaptığımızda videoları kontrol etmem gerekiyor ve sonra nedenini öğreneceğiz."