Pourchaire: "2023'te Alfa Romeo'nun yedek pilotu olacağım"
Alfa Romeo'nun genç yeteneği Theo Pourchaire, yeni sezonda İsviçreli ekibin yedek pilotu olacağını söylüyor.
Theo Pourchaire, Sauber'in genç sürücü programında yetişti ve son iki yılı Formula 2'de yarışarak geçirdi.
Geçen hafta sonu, Austin'de düzenlenen ilk seansta piste çıkan ve kariyerinde ilk kez resmi bir seansta piste çıkan Pourchaire, deneyimden büyük keyif aldığını söyledi.
Pourchaire, "Formula 1 aracını sürmek inanılmaz bir deneyimdi."
"Direksiyon Formula 2'ye kıyasla çok daha zor ama onun dışındaki her şey iyiydi, bu yüzden memnun kaldım"
"Simülatörde çok çalıştım ve bu da bana sürüş esnasında çok yardımcı oldu. Elbette ikinci antrenman seansında çalışmaya devam etmek isterdim ama aracı Valtteri'ye bırakmam gerekiyordu!"
Theo Pourchaire, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Sürüşün ardından simülatörümüzün son derece gerçekçi olduğunu gördüm. Benim için simülatör ile gerçek pist arasındaki temel fark trafikti."
"Pistte benim dışımda 19 araç daha vardı ve ilk turu attığımda kafam epey karışmıştı. Dediğim gibi simülatör çok gerçekçi, bu yüzden mücadeleye hazırdım ve pistte çalışmaktan keyif aldım." dedi.
19 yaşındaki genç yetenek, gelecek sezon takımın yedek pilotu olacağını da doğruladı.
"Gelecek yıl Alfa Romeo'nun yedek sürücülerinden biri olacağım, ki bu harika bir şey. Yıl boyunca simülatörde çalışacağım ve neredeyse her yarışta olacağım."
"2023'te Formula 2'de yarışmaya devam mı edeceğim, yoksa başka bir kategoriye mi geçeceğim ya da hiç yarışmayacak mıyım henüz bilmiyorum. Bunu Frederic Vasseur ile görüşeceğiz fakat şimdilik bu sezona odaklanmak istiyorum."
"Formula 2'de bir yarış kaldı. ART ile şampiyon olmak çok önemli. Sonrasında Abu Dhabi'deki F1 genç sürücü testine katılacağım."
Aston Martin, Austin'de kaybettiği puanlara rağmen hayal kırıklığı yaşamıyor
Verstappen: "Rakip takımların şikayetleri, işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor
Son Haberler
Stroll: "Amerika'da yaşananları tamamen arkada bıraktım"
Lance Stroll, COTA'da yaşananları geride bıraktığını ve tamamen bu hafta sonuna odaklandığını söylüyor.
Brundle, Austin gridinde yaşananlarla ilgili Brad Pitt'ten mesaj almış
Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, Austin gridinde ufak bir olay yaşadıkları Brad Pitt'in kendisine olup bitenleri açıkladığı bir mesaj gönderdiğini söyledi.
Red Bull ve Aston Martin, bütçe sınırı ihlali konusunda FIA ile anlaştı!
Red Bull ve Aston Martin takımları, 2021'de bütçe sınırı kurallarını ihlal etmeleriyle alakalı FIA ile anlaşmaya vardılar. Anlaşma sonucunun ve yaptırımların resmi olarak Cuma günü açıklanması bekleniyor.
Russell: "F1, Vettel ve Ricciardo olmadan da varlığını sürdürecek"
George Russell, Daniel Ricciardo ve Sebastian Vettel'in ayrılıklarına üzülüyor ancak onlar olmadan da çarkların dönmeye devam edeceğini düşünüyor.