Pourchaire: "2023'te Alfa Romeo'nun yedek pilotu olacağım"

Haberi dinle

Theo Pourchaire, Sauber'in genç sürücü programında yetişti ve son iki yılı Formula 2'de yarışarak geçirdi.

Geçen hafta sonu, Austin'de düzenlenen ilk seansta piste çıkan ve kariyerinde ilk kez resmi bir seansta piste çıkan Pourchaire, deneyimden büyük keyif aldığını söyledi.

Pourchaire, "Formula 1 aracını sürmek inanılmaz bir deneyimdi."

"Direksiyon Formula 2'ye kıyasla çok daha zor ama onun dışındaki her şey iyiydi, bu yüzden memnun kaldım"

"Simülatörde çok çalıştım ve bu da bana sürüş esnasında çok yardımcı oldu. Elbette ikinci antrenman seansında çalışmaya devam etmek isterdim ama aracı Valtteri'ye bırakmam gerekiyordu!"

Theo Pourchaire, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sürüşün ardından simülatörümüzün son derece gerçekçi olduğunu gördüm. Benim için simülatör ile gerçek pist arasındaki temel fark trafikti."

"Pistte benim dışımda 19 araç daha vardı ve ilk turu attığımda kafam epey karışmıştı. Dediğim gibi simülatör çok gerçekçi, bu yüzden mücadeleye hazırdım ve pistte çalışmaktan keyif aldım." dedi.

19 yaşındaki genç yetenek, gelecek sezon takımın yedek pilotu olacağını da doğruladı.

"Gelecek yıl Alfa Romeo'nun yedek sürücülerinden biri olacağım, ki bu harika bir şey. Yıl boyunca simülatörde çalışacağım ve neredeyse her yarışta olacağım."

"2023'te Formula 2'de yarışmaya devam mı edeceğim, yoksa başka bir kategoriye mi geçeceğim ya da hiç yarışmayacak mıyım henüz bilmiyorum. Bunu Frederic Vasseur ile görüşeceğiz fakat şimdilik bu sezona odaklanmak istiyorum."

"Formula 2'de bir yarış kaldı. ART ile şampiyon olmak çok önemli. Sonrasında Abu Dhabi'deki F1 genç sürücü testine katılacağım."