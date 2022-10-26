Hamilton, yeni Formula 1 filminin başarılı olacağına inanıyor

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Kısa süre önce menajeri Penni Thow ile birlikte Dawn Apollo Films'i kuran Hamilton, yeni yapım şirketinin aracılığıyla projenin yapımcı ve danışmanlarından biri olarak yer alıyor.

Şirket, önümüzdeki yıl çekimlerine başlanacak olan filmin yanı sıra Hamilton'ın kariyeriyle ilgili bir belgeselle de ilgileniyor.

Her iki proje de CEO'su Tim Cook'un ABD GP'sinde damalı bayrağı sallaması için davet edildiği Apple tarafından destekleniyor.

Austin'de bulunan isimlerin arasında filmin başrolü olması beklenen Brad Pitt, yapımcı Jerry Bruckheimer, yönetmen Joseph Kosinski ve senarist Ehren Kruger de vardı.

Motorsport.com'a film hakkında konuşan Hamilton, "İnanılmaz heyecanlıyım. Şu ana kadar ekip olarak bir araya getirebildiklerimiz oldukça inanılmaz."

"Geçen hafta sonu Tim Cook buradaydı, ki onun bizimle olması büyük bir onur, o ve ekibi belgeselimi destekleyerek ve bu filme yeşil ışık yakarak bize karşı gerçekten destekleyici oldular."

"Ayrıca Brad bizimle, orijinal Top Gun'a imza atan Jerry gibi bir efsaneye ve Joe gibi çok yetenekli bir yönetmene de sahibiz."

"Bu filmden çok umutluyum. Hem görsel açıdan insanları tatmin etmek için, hem de hayranların kalbini fethetmek için gelmiş geçmiş en iyi yarış filmini yapacağımıza eminim." dedi.

Actor Brad Pitt visits the Paddock Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Cuma günü Austin'de takım patronlarıyla bir toplantı gerçekleştiren film ekibi, hafta sonu boyunca takımlarla özel görüşmeler de gerçekleştirdi. Projeye olumlu tepki veren takımlar, sporun bir bütün olarak çekeceği ilgiye dikkat çekiyorlar.

Motorsport.com'a konuşan Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, "Bence bu tür bir projede her bir takımın konumunu dikkate almak zorunda değiliz."

"Bana göre bu genel olarak F1 için büyük bir adım olabilir, tıpkı Netflix'in yaptığı gibi -elbette o zaman bir takımlar hakkında konuşuyorduk ve takımların görüntüleri yayınlanmaktaydı."

"Ama genel olarak, bunun F1 için iyi olduğunu ve mega bir proje olduğunu düşünüyorum. Hepimiz bu projeyi kesinlikle destekleyeceğiz." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner "Bize gösterdikleri teknolojiden özellikle etkilendim, bunu Top Gun: Maverick'i yapmak için kullandılar, böyle bir şeyin var olduğunu dahi bilmiyordum, bu yüzden şu anda böyle bir projeye girişmek için en iyi ekip olduklarını düşünüyorum."

"Fred'in dediği gibi, F1 için en iyisi bu. Bu kalibrede insanlarla böyle şeyler yapmak çok iyi ve projenin hiçbir olumsuz yanı yok, sadece olumlu yanları var." dedi.

Son olarak film ekibiyle uzun bir görüşme yaptıklarını söyleyen Aston Martin takım patronu Mike Krack, "Hafta sonu bizimle birliktelerdi, hatta Lawrence [Stroll] da işin içindeydi. Toplantımız oldukça uzun sürdü, aslında beklediğimden daha uzun sürdü, programımızı yeniden ayarlamamız gerekti!"

"Ancak toplantı çok ama çok olumluydu. Projeyi elimizden geldiğince destekleyeceğiz ve ne seviye bir katılım göstereceğimizi göreceğiz." dedi.