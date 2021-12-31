Aston Martin, 2022 F1 aracında "hedeflediği şekilde" gidiyor

Racing Point adı altında yarıştığı 2020 yılında harika bir performans gösteren ve üçüncülük için mücadele eden Silverstone merkezli ekip, bu yıl Aston Martin'in fabrika takımı olmuştu.

Fakat takım, Aston Martin adı altında katıldığı ilk sezonda umduğunu bulamadı ve yıl boyunca orta grubun arkasındaki pozisyonlar için mücadele ettiler.

Takım, yıl boyunca Ferrari veya McLaren seviyesinde değildi. Çoğu zaman Alpine ve AlphaTauri'nin performans seviyesini de yakalayamadılar.

Hal böyle olunca yılı Williams, Alfa Romeo ve Haas üçlüsünün önünde yedinci sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadılar.

Takımın bu kadar zor bir yıl geçirmesinin arkasında yatan temel etken, yeni taban kuralıydı. Çünkü yeni kural, takımın konseptini olumsuz yönde etkieldi.

Sonuç olarak gelecek yıl yeni araçlara ve yeni konseptlere geçiş yapılacak. Bu da İngiliz ekibe yeniden ön bölüme dönme fırsatı veriyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, battles with Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2022 projesine erkenden odaklanan ekiplerden olan Aston Martin'in patronu Otmar Szafnauer, takımın "doğru yönde" ilerlediğini dile getirdi.

Szafnauer, GPFans ile yaptığı röportajda, "Kendi içimizde belirlediğimiz hedeflere ulaştık ve her geçen hafta ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz."

"Kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz fakat diğerleriyle kıyasla nerede olduğumuzu bilmiyoruz ve rakiplerimizle alakalı net bir şey ortaya koymak gerçekten çok zor."

"Herkes bizim gibi ağızlarını sıkı sıkıya kapatmış durumda."

"Hedeflerimize ulaştığımızdan başka bir şey söyleyemeyiz ama önemli olan hedefinizin ne olduğudur öyle değil mi?"

"Söylemediğimiz kısım tam olarak burası." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Mule Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images