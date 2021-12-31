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Formula 1 Haberler

Rosberg'e göre 2021 sezonunun en iyisi Verstappen

Ekleyen:
, Şef Editör

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg'e göre 2021 Formula 1 sezonunun en iyisi 2021 dünya şampiyonu Max Verstappen'di.

Rosberg'e göre 2021 sezonunun en iyisi Verstappen

2021 Formula 1 sezonu tüm zamanların en iyi sezonlarından birisiydi ve turbo hibrit motorlar döneminde ilk kez iki farklı takımdan iki farklı pilot son yarışa şampiyonluk savaşı vererek geldi.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki savaş o kadar heyecanlıydı ki, ikili son yarışa eşit puanla geldi ve yarışı önde bitiren şampiyon olacaktı. Drama dolu sezon, son yarışın son anlarında da devam etti ve Hamilton zafere doğru giderken, Nicholas Latifi kaza yaptı ve sonrasında yaşananlarla galibiyet Verstappen oldu.

Bu heyecanlı dolu sezonun ardından YouTube'da yayınladığı bir video ile sezonu değerlendiren Rosberg, yılın pilotu olarak Verstappen'i seçti.

Hollandalı pilot, 2021 sezonunun ardından yapılan takım patronları anketinin yanı sıra, sürücüler ve taraftarlar arasında yapılan anketlerde de en iyisiydi.

Rosberg, Verstappen'i seçmesinin ardından şöyle dedi: ”Max fevkalade bir sürücü."

“Çoğu zaman sıralama turlarında sahip olduğu seviye, tüm yıl boyunca tutarlı oluşu, muhtemelen tüm zamanların en büyük ismi olan Lewis'e karşı sahip olduğu seviye, tekerlek tekerleğe yarışlardaki seviyesi, ki baktığınızda Lewis tekerlek tekerleğe savaşta en iyisidir ama Verstappen'in daha da iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Yani tüm bunlar çılgınca."

Nico Rosberg on a bicycle at Circuit Zandvoort

Nico Rosberg on a bicycle at Circuit Zandvoort

Fotoğraf: SethVexy

"Ayrıca onun baskının en yüksek olduğu anlardaki seviyesi inanılmaz, baskı arttıkça neredeyse daha iyi oluyor."

"Şahsen baskı arttığında 0.3 saniye civarı yavaşlardım, o 0.2 saniye daha hızlı oluyor! Bu çılgınca."

“Bunu tam olarak nasıl yapıyor, bilmiyorum. Ayrıca yaşanan şanssızlıkları da hesaba katarsanız, muhtemelen birazcık daha şanssız olan taraf da oydu."

Rosberg'in en iyiler listesinde ikinci sırada Lewis Hamilton yer aldı.

Rosberg, "Valtteri sıralamalarda onu birkaç defa yendi, bu yüzden onu ikinci sırayı koyup, Verstappen'i ilk sıraya koydum. Yine de Lewis harika bir iş çıkardı." dedi.

Rosberg'e göre Carlos Sainz ve Lando Norris üçüncülüğü paylaşırken, ardından Charles Leclerc, Pierre Gasly ve Fernando Alonso geliyordu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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