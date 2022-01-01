Schumacher: "Babama çok benzetiliyorum"

Schumacher, 2021'de Haas ile F1'e adım atmadan önce Avrupa F3'de ve ardından F2'de şampiyon oldu. F1'de ise takım arkadaşı Nikita Mazepin'e büyük üstünlük kurdu.

Schumacher, 2022'de, Formula E'ye geçen Antonio Giovinazzi ile birlikte Ferrari'nin ortak yedek sürücüsü olacak.

Mick, babası Michael'ın yedi dünya şampiyonluğu ve amcası Ralf'in yarış kazanma yeteneği nedeniyle, Schumacher soyadını taşımanın baskısı altında.

İlk sezonunda kendini kanıtladığını hissedip hissetmediği sorulduğunda Schumacher, "Evet, yapabileceğim her şeyi yapıyorum ve en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum."

"Evet soyadımla geldim ama arkamda sonuçlarım da var. Formula 1'e girmek için kendimi kanıtlamayı başardım."

"En sonunda, bir miras bırakıp bırakmamak, benim kariyerime ve bana bağlı."

"Kazanmak için buradayım, sadece burada olmak için değil." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mick Schumacher, ilk sezonundan sonra, babası ve Formula 1 efsanesi Michael'a benzetildiğini söyledi.

Schumacher, ilk F1 sezonunda Haas için yarıştı ve sürücüler şampiyonasını 19. sırada tamamladı. Genç yıldız, kariyerinde yedi dünya şampiyonluğu bulunan babasına büyük hayranlık ve saygı duyuyor.

22 yaşındaki sürücü Frankfurter Allgemeine'e şunları söyledi: "Başardıklarına, zaferlerini ve şampiyonluklarını elde etmek için tüm sıkı çalışmasına, büyük saygı duyuyorum. Onun için hiçbir şey kolay değildi."

"Sahip olduğu enerji ve güç, odaklanması ve %100'ünü vermesi beni hayran bırakıyor. Bana bu açıdan bir miras kaldığına gerçekten inanıyorum."

"Genel olarak kendimi başkalarıyla kıyaslamam. Kendi yolumda gitmeyi tercih ederim. Ancak babamla yapılan kıyaslamalara bakıyorum. Oldukça benzer olduğumuz söylendi."

Baba ve oğul arasında 2022 sezonunda başka bir benzerlik daha olacak çünkü Schumacher, babasının dünya şampiyonluğunu kazandığı Ferrari takımının yedek pilotu olacak.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, duyuru sırasında takımın akademisinin bir parçası olan Schumacher'e övgüler yağdırdı.

Binotto, "F1'de zaten bir yılı geride bıraktı ve bu, önemli. Mick sezon boyunca iyi iş çıkardı ve sadece istikrar anlamında değil hız anlamında da kendini geliştirdi."

"Eğer son yarışlara bakarsanız, önündeki araçlara çok daha yakındı ve Haas, aracı hiç geliştirmedi. Daha yakın olması, hızında iyi bir gelişme olduğunun kanıtı."

"Gelecek yıl 2022 araçlarını sürüyor olacak, sürüş stili açısından onlar bu yıla göre çok daha farklı. Yedekte, bu araçları bilen bir sürücünün olması önemli olacak." demişti.