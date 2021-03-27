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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Araçta rahat hisseden Schumacher: "Geliştirebileceğim çok şey var"

Ekleyen:
, Editör

Bahreyn'deki ilk iki antrenman seansının ardından konuşan Mick Schumacher, araçta rahat hissetse bile kendisini geliştirebileceği pek çok alan olduğunu dile getirdi.

Araçta rahat hisseden Schumacher: "Geliştirebileceğim çok şey var"

Mick Schumacher, Bahreyn GP'deki ilk iki antrenman seansında iyi bir performans göstermeyi başardı ve sorunsuz bir cuma günü gösterdi.

Şimdiye kadar testlerde veya antrenmanlarda herhangi bir olaya karışmayan ya da spin atmayan Schumacher, her iki seansta da Nikita Mazepin'i geride bıraktı.

Geliştirebileceği çok fazla alan olduğunu dile getiren Schumacher, sorunsuz bir açılış olduğunu doğruladı.

"İlk seans gerçekten çok sıcak şartlarda yapıldı, ki bu tatmadığım bir şeydi. Sanırım pist sıcaklığı 53 dereceydi! Bu, lastikleri ve kokpiti tabiri caizse pişiriyordu. Ancak bu şartlarda aracı kullanmak, bildi edinip, dersler çıkarmak ve aracın nasıl davrandığını görmek iyi oldu. İkinci seansta ise şartlar tamamen farklıydı ve maalesef rüzgar da değişti. Herkesin alışması gereken farklı şartlar vardı. Bazıları bu şartlarda zorlandılar ve biz de onlardandık. Sonra bu şartlarda ne yapmamız ve virajlara neler yapmamız gerektiğini anladıktan sonra her şey biraz daha iyi görünmeye başladı. Özellikle uzun sürüşler bizim için ilginçti."

Araçta ne kadar rahat hissettiği sorusuna Schumacher, "Araçta kendimi çok rahat hissettim. Bu, çok iyi bir işaret, çünkü aracı sürmek ve rahat hissetmek için yeterince çalıştığımızı gösteriyor. Elbette geliştirebileceğim çok şey var ve açıkçası bir sürücü olarak daha iyi turlar atacak araçlara sahibim. Bu yüzden tüm bunları gelişmek ve ilerlemek için kendi üzerimde çalışmaya devam edeceğim. Geliştirebileceğim çok şey var." cevabını verdi.

Son olarak geliştirilmesi gereken şeylerle ilgili şöyle konuştu: "Bugün ikinci seansta olanları analiz ediyoruz çünkü ilk seans ve üçüncü seans, sıralama turları için en temsili şartlarda gerçekleşmiyor. Yine de araçta vakit geçirmek hem veri hem de mesafe anlamında iyi oldu. Bugün analiz edebileceğimiz ve nerede gelişilebileceğimi görebileceğimiz pek çok şey var."

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Marko: "Red Bull RB16B beklendiği gibi çalışıyor"

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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