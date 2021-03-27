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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Marko: "Red Bull RB16B beklendiği gibi çalışıyor"

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, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, cuma gününün ardından verdiği demeçte yeni RB16B'nin istedikleri gibi çalıştığına dikkat çekti.

Marko: "Red Bull RB16B beklendiği gibi çalışıyor"

Red Bull, sezon öncesi testlerinde çok iyi bir performans sergilemeyi başarmıştı ve aynı zamanda çok dayanıklı görünüyordu.

Avusturyalı ekip, Bahreyn GP'deki ilk günde Max Verstappen'le zirvede yer almayı başardı ve güçlü formunu devam ettirdi.

Mercedes ve McLaren güçlü görünse de, şu anda özellikle uzun sürüşlerde Red Bull'un iyi bir tempoya sahip olduğu görülüyor.

Marko, Servus TV'ye verdiği demeçte şöyle dedi: “Genel anlamda oldukça memnunuz. Şu anda aracımız beklediğimiz şekilde davranıyor. Sıcaklık ve rüzgârdaki değişiklikler nedeniyle doğru ayarları bulmak kolay değildi, ancak bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Tek turda en iyi zamanı yaptık ve uzun sürüşlerde de durum aynıydı. Görebildiğimiz kadarıyla uzun sürüşlerde de en hızlısıyız."

Marko, her türlü pist ve koşulda güçlü olabilecek bir araçları olduğu görüşünde.

"Şampiyonluğu kazanmak için her koşulda rekabetçi bir şasiye ihtiyacınız var. Görünüşe göre bunu başardık ve bu yıl böyle bir aracımız var. Dengesi daha iyi, rüzgara karşı o kadar da duyarlı değil."

"Ayrıca Honda bu yıl daha komapkt bir güç ünitesi hazırladı ve bu da aracın arka aerodinamisi için mükemmel çözümler bulmamıza yardımcı oldu."

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Giovinazzi: "Testteki performansımız doğrulandı"

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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