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Önceki / Araçta rahat hisseden Schumacher: "Geliştirebileceğim çok şey var"
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bunlar Williams için en zorlu şartlar"

Ekleyen:
, Editör

Williams F1 pilotu George Russell, Bahreyn'deki ilk günün ardından, rüzgarlı şartların Williams'a uymadığını ve şu anda kendileri için olabilecek "en zorlu şartlar" olduğunu dile getirdi.

Russell: "Bunlar Williams için en zorlu şartlar"

İngiliz pilot, Bahreyn'deki her iki seansta da Haas pilotlarını ve takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi geride bırakmayı başardı.

Williams'ın bu yılki aracının rüzgara karşı çok duyarlı olduğu biliniyor ve dün özellikle ikinci seans oldukça rüzgarlıydı.

Seansın ardından konuşan Russell, "İlk antrenman seansı inanılmaz derecede sıcaktı ve bir noktada pist sıcaklığı 58 dereceye kadar yükseldi."

"İkinci seans ise oldukça iyi hissettirdi. Dolu depo ile attığımız turlar, bu kuvvetli rüzgarlara rağmen beklenenden daha iyiydi. Bu, hoş bir sürpriz oldu."

"Ancak rüzgar şu anda o kadar çok değişiyor ki herkesi çok fazla etkiliyor. Aracımızın değişikliklere karşı biraz daha duyarlı olduğunu düşünüyorum. Umarım yarın ve pazar günü olumlu yönde gider. Uzun ve zorlu bir yarış olacak ama yine de sabırsızlanıyorum." dedi.

Russell, daha yakın olup olmadıkları sorusuna, "Evet, muhtemelen öyleydi. Daha önce de söylediğim gibi bu sezon biraz değişken olacak. Yine de bunun, bizim aracımız için en zorlu şartlar olduğunu düşündüğümüzde, umut verici işaretler var. Bu şartların bizim için en kötü senaryo olduğunu düşündüğümüzde, bence sonrasında sadece giderek daha iyi hale gelebilir."

"Haas biraz geride görünüyordu, ki bu olumlu bir şey. Alfa Romeo gerçekten çok hızlı ve etkileyici görünüyor. Kimi bugün bir hata yaptı ama inanılmaz derecede hızlıydı, ki bu etkileyici. Yine de kendimize bakıyorum ve her zaman olduğu gibi mümkün olduğunca hızlı süreceğim." cevabını verdi.

Nicholas Latifi ise şunları ekledi: "İkinci seansta aracın, hem düşük hem de dolu depo ile olan dengesinden memnun değildim. Bu açıdan yapmamız gereken işler var. Rüzgarla ilgili duruma ek olarak, aracımızın ne kadar hassas olduğu hakkında pek çok açıklama yaptık. En azından sürdüğüm güne kıyasla tamamen farklı bir araç gibi görünüyor."

"Rüzgardan bağımsız olarak çözmemiz gereken başka sorunlar da var. Çünkü araçta normal hissetmedim. Rüzgardan daha fazlası olmalı, bu yüzden verileri araştıracağız ve bulabileceğimiz şeylere bakacağız."

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Araçta rahat hisseden Schumacher: "Geliştirebileceğim çok şey var"

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Araçta rahat hisseden Schumacher: "Geliştirebileceğim çok şey var"
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Editör Kemal Şengül

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