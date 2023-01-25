Antonio Perez: “Meksika, Checo sayesinde bir F1 dünya şampiyonuna sahip olacak”

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Geçtiğimiz Brezilya Grand Prix’sinde Max Verstappen takım emirlerine uymayarak son turda 6. sırayı takım arkadaşı Perez’e bırakmayı reddetti.

İkili arasındaki gerilim Perez’in Verstappen hakkında “Bu, onun gerçekte kim olduğunu gösteriyor.” demesiyle arttı.

Perez’in babası ise yarışın ardından esto.com’a verdiği demeçte Verstappen’in Perez’i bir tehdit olarak gördüğünü düşündüğünü söyledi ve “[Max], Checo’nun soluğunu kaskında hissedebiliyordu.” diye ekledi.

Ancak Baba Perez de oğlu gibi kısa sürede sakinleşti ve kimsenin “kötü niyetle hareket etmediğini” dile getirdi.

Bu olayın üzerinden 2 ay geçmesiyle şu anda Antonio Perez, Checo’nun Red Bull ile “harika” bir ilişki olduğunu ifade etti.

Max Verstappen, Sergio Perez, Red Bull Racing 1 / 1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Encancha.mx’e konuşan Antonio Perez, “Bu harika bir ilişki, mükemmel bir aile gibiler ve farklı görünen birçok nokta var. Checo Perez’in spor kariyerinde başına gelen en iyi şey Red Bull ile olan ilişkisi diyebilirim.”

“Unutmamalıyız ki Checo bu seviyede değildi. Bu noktaya Force India ve Racing Point’ten kovulup takımsız kaldıktan sonra geldi. Fakat geçtiğimiz iki yılda Checo için her açıdan [Red Bull] en önemli şey haline geldi.”

“Aynı babası gibi [Checo] da en iyi formunda ve bunu herkesin görmesi çok önemli.” dedi.

Perez, geçtiğimiz sezon adına iki galibiyet yazdırarak şampiyonayı 3. sırada bitirmişti. Baba Perez, oğlunun 2023’te daha da gelişeceğini düşünüyor.

Antonio Perez, “Checo’nun en iyi halini daha görmedik, ortaya koyabileceği daha çok şey var.”

“Kesinlikle bir süre sonra Meksika, Checo Perez ile bir Formula 1 dünya şampiyonuna sahip olacak.” yorumlarında bulundu.

Antonio Perez celebrates in Parc Ferme with a Mexican flag 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images