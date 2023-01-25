Antonio Perez: “Meksika, Checo sayesinde bir F1 dünya şampiyonuna sahip olacak”
Checo Perez’in babası Antonio Perez, geçtiğimiz yılki Brezilya Grand Prix’sinde yaşananlara rağmen oğlunun Red Bull ile ilişkisinin “harika” olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz Brezilya Grand Prix’sinde Max Verstappen takım emirlerine uymayarak son turda 6. sırayı takım arkadaşı Perez’e bırakmayı reddetti.
İkili arasındaki gerilim Perez’in Verstappen hakkında “Bu, onun gerçekte kim olduğunu gösteriyor.” demesiyle arttı.
Perez’in babası ise yarışın ardından esto.com’a verdiği demeçte Verstappen’in Perez’i bir tehdit olarak gördüğünü düşündüğünü söyledi ve “[Max], Checo’nun soluğunu kaskında hissedebiliyordu.” diye ekledi.
Ancak Baba Perez de oğlu gibi kısa sürede sakinleşti ve kimsenin “kötü niyetle hareket etmediğini” dile getirdi.
Bu olayın üzerinden 2 ay geçmesiyle şu anda Antonio Perez, Checo’nun Red Bull ile “harika” bir ilişki olduğunu ifade etti.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Encancha.mx’e konuşan Antonio Perez, “Bu harika bir ilişki, mükemmel bir aile gibiler ve farklı görünen birçok nokta var. Checo Perez’in spor kariyerinde başına gelen en iyi şey Red Bull ile olan ilişkisi diyebilirim.”
“Unutmamalıyız ki Checo bu seviyede değildi. Bu noktaya Force India ve Racing Point’ten kovulup takımsız kaldıktan sonra geldi. Fakat geçtiğimiz iki yılda Checo için her açıdan [Red Bull] en önemli şey haline geldi.”
“Aynı babası gibi [Checo] da en iyi formunda ve bunu herkesin görmesi çok önemli.” dedi.
Perez, geçtiğimiz sezon adına iki galibiyet yazdırarak şampiyonayı 3. sırada bitirmişti. Baba Perez, oğlunun 2023’te daha da gelişeceğini düşünüyor.
Antonio Perez, “Checo’nun en iyi halini daha görmedik, ortaya koyabileceği daha çok şey var.”
“Kesinlikle bir süre sonra Meksika, Checo Perez ile bir Formula 1 dünya şampiyonuna sahip olacak.” yorumlarında bulundu.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alakalı video
Mercedes: "Dalgalanma sorununun bu kadar ciddi olmasını beklemiyorduk"
Sainz, bugün SF21 ile Fiorano'da piste çıkıyor
Son Haberler
Verstappen, 12 milyon sterlinlik özel jetine yarış simülasyonu kuruyor
Helmut Marko, Max Verstappen'in özel jetine bir yarış simülatörü kurmak gibi alışılmadık bir adım attığını açıkladı.
WSBK Jerez testi 2. gün: Toprak kazaya rağmen lider, Rea ve Bautista yakın takipteler
Şampiyon sürücümüz Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin 2. gününde korkutucu bir kaza yapsa da en hızlı dereceyi kaydetmeyi başardı. Jonathan Rea ve Alvaro Bautista ise temsilcimizin hemen arkasında yer aldılar.
Wolff: "Yeni kurallar doğası gereği dominasyonları engelliyor"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni kuralların tasarlanış biçimi nedeniyle bir daha asla uzun vadeli bir dominasyonla karşılaşmayacaklarını düşünüyor.
Wolff: "Lauda gittiğinden beri F1'deki bir parçam koptu"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yakın arkadaşı Niki Lauda'nın yokluğunu halen yoğun şekilde hissediyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.