Mercedes: "Dalgalanma sorununun bu kadar ciddi olmasını beklemiyorduk"
Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, 2022'de dalgalanma ile ilgili 'hiçbir sorun olmayacağını' düşünmediklerini, ancak sorunun bu kadar ciddi olmasını da beklemediklerini itiraf etti.
2022 sezon başında kimse, sekiz kez üst üste Takımlar Şampiyonu olan Mercedes'in yeni zemin etkili aerodinamik araçlarda hata yapmasını beklemiyordu.
Ancak takım, şiddetli bir şekilde dalgalanma sorunu yaşayan bir araç tasarladı. Bu konudan en muzdarip olanlar ise şüphesiz takım pilotlarıydı: Lewis Hamilton ve George Russell, sezon boyunca sırt ve baş ağrısından şikayetçilerdi.
Bu sorun Mercedes'i gafil avlamadı, çünkü takım; yere basma kuvveti yaratmak için zemin etkisi aerodinamiği kullanmanın araçta biraz zıplamaya sebep olmasını bekliyorlardı.
Ancak, ne rüzgar tüneli ne de CFD simülasyonundan bu yönde herhangi bir uyarı almadıkları için sorunun ciddiyeti takımda şok etkisi yarattı.
Mercedes'in teknik direktörü Elliott, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "Geçmişteki zemin etkili araçların bu özelliğe sahip olduğunu biliyorduk ve tasarım aşamasında da bunun hakkında konuştuk."
"Sorun çıkmasını beklemiyorduk, çünkü simülasyonların hiçbiri sorunun ne kadar ciddi olacağına dair bir işaret vermedi."
"Bence herkes bu deneyimi yaşadı. Bu problemi, rüzgâr tünelinde tekrarlamak çok zor ve CFD simülasyonunda modellemek de çok pahalı olurdu."
"Bu nedenle, CFD'de yönetmeliklerin izin verdiği kaynakları zıplamayı simüle etmek için kullanmadık." dedi.
Mike Elliott, Technology Director, Mercedes AMG, in the Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
Alakalı video
Gasly: "Alpine'de başarılı olmak ve Hubert'in hatırasını yaşatmak istiyorum"
Antonio Perez: “Meksika, Checo sayesinde bir F1 dünya şampiyonuna sahip olacak”
Son Haberler
Verstappen, 12 milyon sterlinlik özel jetine yarış simülasyonu kuruyor
Helmut Marko, Max Verstappen'in özel jetine bir yarış simülatörü kurmak gibi alışılmadık bir adım attığını açıkladı.
WSBK Jerez testi 2. gün: Toprak kazaya rağmen lider, Rea ve Bautista yakın takipteler
Şampiyon sürücümüz Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin 2. gününde korkutucu bir kaza yapsa da en hızlı dereceyi kaydetmeyi başardı. Jonathan Rea ve Alvaro Bautista ise temsilcimizin hemen arkasında yer aldılar.
Wolff: "Yeni kurallar doğası gereği dominasyonları engelliyor"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni kuralların tasarlanış biçimi nedeniyle bir daha asla uzun vadeli bir dominasyonla karşılaşmayacaklarını düşünüyor.
Wolff: "Lauda gittiğinden beri F1'deki bir parçam koptu"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yakın arkadaşı Niki Lauda'nın yokluğunu halen yoğun şekilde hissediyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.