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Mercedes: "Dalgalanma sorununun bu kadar ciddi olmasını beklemiyorduk"

Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, 2022'de dalgalanma ile ilgili 'hiçbir sorun olmayacağını' düşünmediklerini, ancak sorunun bu kadar ciddi olmasını da beklemediklerini itiraf etti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Mercedes: "Dalgalanma sorununun bu kadar ciddi olmasını beklemiyorduk"
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2022 sezon başında kimse, sekiz kez üst üste Takımlar Şampiyonu olan Mercedes'in yeni zemin etkili aerodinamik araçlarda hata yapmasını beklemiyordu.

Ancak takım, şiddetli bir şekilde dalgalanma sorunu yaşayan bir araç tasarladı. Bu konudan en muzdarip olanlar ise şüphesiz takım pilotlarıydı: Lewis Hamilton ve George Russell, sezon boyunca sırt ve baş ağrısından şikayetçilerdi. 

Bu sorun Mercedes'i gafil avlamadı, çünkü takım; yere basma kuvveti yaratmak için zemin etkisi aerodinamiği kullanmanın araçta biraz zıplamaya sebep olmasını bekliyorlardı.

Ancak, ne rüzgar tüneli ne de CFD simülasyonundan bu yönde herhangi bir uyarı almadıkları için sorunun ciddiyeti takımda şok etkisi yarattı.

Mercedes'in teknik direktörü Elliott, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "Geçmişteki zemin etkili araçların bu özelliğe sahip olduğunu biliyorduk ve tasarım aşamasında da bunun hakkında konuştuk." 

"Sorun çıkmasını beklemiyorduk, çünkü simülasyonların hiçbiri sorunun ne kadar ciddi olacağına dair bir işaret vermedi."

"Bence herkes bu deneyimi yaşadı. Bu problemi, rüzgâr tünelinde tekrarlamak çok zor ve CFD simülasyonunda modellemek de çok pahalı olurdu."

"Bu nedenle, CFD'de yönetmeliklerin izin verdiği kaynakları zıplamayı simüle etmek için kullanmadık." dedi.

Mike Elliott, Technology Director, Mercedes AMG, in the Press Conference

Mike Elliott, Technology Director, Mercedes AMG, in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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