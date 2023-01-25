Sainz, bugün SF21 ile Fiorano'da piste çıkıyor
Ferrari'nin Fiorano'daki "antrenman testi" devam ediyor. Bugün SF21'in direksiyonunda Carlos Sainz olacak.
Ferrari'nin antrenman testi hız kesmeden devam ediyor. Robert Shwartzman'ın ardından, bugün Modena'daki Fiorano pistinde sürüş yapacak isim Carlos Sainz olacak.
Ferrari ile üçüncü sezonuna başlamaya hazırlanan Madridli sürücü, 2021 SF21'i Rus sürücüden devraldı ve bu sabah saat 10:10 sularında piste çıktı.
Sainz, böylelikle 14 Şubat'ta tanıtılacak olan 675'le alakalı yoğun simülatör çalışmalarına kısa bir ara vermiş oldu.
İspanyol sürücü sabah saatlerinde bir dizi zorlukla karşılaştı. Çünkü pistin olduğu bölgede hafif yağmur var ancak gün ilerledikçe, özellikle öğleden sonra daha fazla tur atması bekleniyor.
Ancak kesin olan şey, Sainz'ın mücadele etmek zorunda kalacağı düşük sıcaklıklar.
Yarın sıra Charles Leclerc'te olacak. Monakolu sürücü, sosyal medya hesaplarından görülebileceği üzere bu kış fiziksel antrenmanını dağlarda yapıyor.
Bu, genç sürücünün de bu yılki ilk testi olacak.
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