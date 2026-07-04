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Formula 1 Britanya GP

Antonelli: "Hamilton ile mücadelemiz çok keyifliydi"

Kimi Antonelli, Britanya Grand Prix'si sprint yarışındaki galibiyetinin ardından Lewis Hamilton ile verdiği mücadelenin oldukça keyifli geçtiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sprint yarışına ikinci sıradan başlayan Kimi Antonelli, ilk virajı lider dönemese de birkaç turun ardından lider Lewis Hamilton'a başarılı bir atak yaparak yarışın galibi olmayı başardı.

Yarışın ilk bölümünde Hamilton ile kıyasıya mücadele ettiğini anlatan Antonelli, ilk 10 turun oldukça çekişmeli geçtiğini söyledi.

Mercedes pilotu, "İlk 10 tur gerçekten çok keyifliydi. Lewis de ben de sınırlarımızı zorlayarak yarışıyorduk."

"Geçiş Modu'na geçtiğim anda fırsatın geleceğini biliyordum. 4. viraj çıkışında ona oldukça yaklaşmıştım. Bu yüzden Brooklands'de yanına geldim. Ancak o da enerji desteğini kullandı. Ben de biraz daha beklemeye karar verdim."

"Stowe'a gelirken elimde ne varsa kullandım ve geçişi gerçekleştirmeyi başardım."

"O noktadan sonra kendi ritmimi bulmaya çalıştım."

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Aynı zamanda Lewis'in bir saniye içinde kalarak kullanabileceği Geçiş Modu avantajını ortadan kaldırmaya odaklandım ve ardından yarışı kontrol ederek bitirdim." dedi.

Son haftalardaki yükselen performansı hakkında da konuşan Antonelli, takımın doğru yönde ilerlediğini ancak önlerinde hâlâ çok güçlü rakipler bulunduğunu söyledi.

"Son zamanlarda kesinlikle ivme yakaladık, takımla birlikte gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyoruz."

"Ama kesinlikle rehavete kapılamayız."

"Lewis ve Ferrari inanılmaz bir iş çıkarıyor, Red Bull ve McLaren da giderek yaklaşıyor. Ayrıca George da son derece hızlı."

"Çıtayı yükseltmeye devam etmemiz ve her hafta sonu aynı seviyede performans göstermeyi sürdürmemiz gerekiyor."

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