Norris: "Ferrari’nin temposuna ayak uydurmakta zorlandık"

Britanya Grand Prix'si sprint yarışında damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıkan Lando Norris, seansın ardından yaptığı açıklamalarda gerçekçi ve net bir tablo çizdi. İyi bir başlangıç yaptığını belirten Britanyalı pilot, ön taraftaki hıza yetişemediklerini şu sözlerle dile getirdi: "Çok iyi bir yarıştı ve kendi adıma çok, çok mutluyum.”

“Harika bir start aldım ve ilk turu iyi geçirdim. Ferrari’nin temposuna ayak uydurmakta zorlandık; ancak arkamda George ve diğer rakiplerle güzel bir mücadele verdim.”

“Bu sonuç benim için hoş bir sürpriz oldu ama sonuçta bu sadece bir sprint yarışı ve yarın ana yarışta her şeye sıfırdan başlamamız gerekecek."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Yarışın son anlarında arkasından gelen baskıya ve aracın durumuna da değinen Norris, pazar günü öncesinde yapılması gerekenler olduğunu vurguladı: "Araç üzerinden kesinlikle iyileştirebileceğimiz birkaç küçük detay var.”

“Yine de genel olarak iyi bir yarış çıkardık ve güzel puanlar kazandık. Pist üstünde elimden gelen her şeyi yaptım. Buna rağmen George sonlara doğru benimle arasındaki farkı hızlı şekilde kapatıyordu."

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