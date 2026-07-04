Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Norris: "Ferrari’nin temposuna ayak uydurmakta zorlandık"

Silverstone sprint yarışını üçüncü sırada tamamlayan Lando Norris, basınla düşüncelerini paylaştı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Paul Foster

Britanya Grand Prix'si sprint yarışında damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıkan Lando Norris, seansın ardından yaptığı açıklamalarda gerçekçi ve net bir tablo çizdi. İyi bir başlangıç yaptığını belirten Britanyalı pilot, ön taraftaki hıza yetişemediklerini şu sözlerle dile getirdi: "Çok iyi bir yarıştı ve kendi adıma çok, çok mutluyum.”

“Harika bir start aldım ve ilk turu iyi geçirdim. Ferrari’nin temposuna ayak uydurmakta zorlandık; ancak arkamda George ve diğer rakiplerle güzel bir mücadele verdim.” 

“Bu sonuç benim için hoş bir sürpriz oldu ama sonuçta bu sadece bir sprint yarışı ve yarın ana yarışta her şeye sıfırdan başlamamız gerekecek."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Yarışın son anlarında arkasından gelen baskıya ve aracın durumuna da değinen Norris, pazar günü öncesinde yapılması gerekenler olduğunu vurguladı: "Araç üzerinden kesinlikle iyileştirebileceğimiz birkaç küçük detay var.” 

“Yine de genel olarak iyi bir yarış çıkardık ve güzel puanlar kazandık. Pist üstünde elimden gelen her şeyi yaptım. Buna rağmen George sonlara doğru benimle arasındaki farkı hızlı şekilde kapatıyordu."

İzle: F1 Gündem: Verstappen'in McLaren'a katılma şartı, Ferrari ve Aston Martin'den önemli güncelleme!

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton Ferrari'de, Russell Mercedes'te devam ediyor: 2027 için uzatma maddesi kullanıldı
Sonraki haber Antonelli: "Hamilton ile mücadelemiz çok keyifliydi"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Leclerc: "Araçta değiştirmemiz gereken birkaç şey tespit ettim"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Leclerc: "Araçta değiştirmemiz gereken birkaç şey tespit ettim"

Stella: "Lando haklı, takım olarak daha iyisini yapmalıyız"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Stella: "Lando haklı, takım olarak daha iyisini yapmalıyız"

Russell: "Yarış temposunda hâlâ avantajlı olduğumuzu düşünüyorum"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Russell: "Yarış temposunda hâlâ avantajlı olduğumuzu düşünüyorum"

Son Haberler

Leclerc: "Araçta değiştirmemiz gereken birkaç şey tespit ettim"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Leclerc: "Araçta değiştirmemiz gereken birkaç şey tespit ettim"

Piastri: "İlk tur tam bir kaostu, enerji yönetimi bazı anlarda tehlikeli hâle geldi"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Piastri: "İlk tur tam bir kaostu, enerji yönetimi bazı anlarda tehlikeli hâle geldi"

Stella: "Lando haklı, takım olarak daha iyisini yapmalıyız"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Stella: "Lando haklı, takım olarak daha iyisini yapmalıyız"

Verstappen: "Yüksek hızlı virajlarda adeta mahvolduk"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Yüksek hızlı virajlarda adeta mahvolduk"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle