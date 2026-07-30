Vasseur, sezonun ilk yarısını değerlendirdi: "Daha iyisini yapabilirdik"

Ferrari, ağustos ayındaki üç haftalık yaz arasına pilotlar şampiyonasında ikinci sıradaki Lewis Hamilton'ın lider Kimi Antonelli'nin 50 puan gerisinde olduğu bir tabloda giriyor. Takımlar şampiyonasında ise İtalyan ekip, lider Mercedes'in 72 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Sezonun ilk 11 Grand Prix'sinde Hamilton ve Charles Leclerc iki galibiyet elde ettiler. İki pilot toplam dokuz kez podyuma çıkarken, bunların beşi Hamilton, dördü ise Leclerc'den geldi. Ferrari henüz pole pozisyonu kazanamazken, Leclerc üç, Hamilton ise bir kez ön sıradan yarışa başladı.

Buna rağmen SF-26, geçen sezonun ilk 11 yarışıyla kıyaslandığında 97 puan daha fazla toplamayı başardı.

Frederic Vasseur, Ferrari Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Canal Plus'a konuşan Ferrari takım patronu Fred Vasseur'den sezonun ilk yarısını değerlendirmesi istendiğinde şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum, sanırım okulda öğretmenlerin yaptığı klasik yorumu yapabilirim: 'İyi ama daha iyisini yapabilir.'"

"Sezonun ilk bölümünde Mercedes'in biraz gerisindeydik ve yaklaşık 100 puanlık bir fark oluştu."

"Ancak İspanya'dan bu yana en çok puan toplayan takım sanırım bizdik."

"Yine de bu yeterli değil. Macaristan gibi hafta sonlarını elimizden kaçırmamalıyız. Cuma günü ilk iki sıradaydık ama hafta sonunu dördüncü ve beşinci sırada tamamladık."