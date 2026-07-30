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Formula 1 Hungaroring Pirelli testi

Albon: "Aracın zayıf yanlarını çok iyi biliyoruz"

Williams, yıllardır aracın karakterine kazınmış kronik sorunları kökten çözmek için tarihinin en büyük çalışmasını yapıyor.

Neşe Akkoyun
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Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

2026 sezonunda aracın kilo fazlası nedeniyle zorlanan Williams’ta hem Alex Albon hem de Carlos Sainz, bazı pistlerde tempo yakalamakta güçlük çekiyor.

Özellikle İspanya ve Macaristan gibi orta-yüksek hıza sahip pistler, İngiliz ekibinin zayıf noktası olmaya devam ediyor.

2014’teki turbo-hibrit döneminden bu yana düşük yere basma gücü isteyen pistlerde iyi olan ancak yüksek yere basma gücü gerektiren virajlarda zayıf kalan Williams, bu sorununu henüz çözebilmiş değil.

Silverstone’da getirilen yeni ön kanat güncellenmesi bir miktar performans artışı sağlasa da beklentilerin altında kaldı.

Gözünü Azerbaycan Grand Prix’sine getireceği büyük güncelleme paketine çeviren takımda Albon, sorunun kökenine inmek için yürütülen çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Aracın kronik zayıflıklarının farkında olduklarını belirten Albon, izledikleri yol haritasına güvendiklerini söyledi: "Aracın zayıf yanlarını ve gitmemiz gereken yönü çok iyi biliyoruz.”

“Fabrikada bu sorunları yenmek için yürütülen çalışma, takıma katıldığımdan beri gördüğüm en büyük seferberlik.”

“İlerleyebilmek için tam olarak yapılması gerekenleri yapıyoruz. En başından bu durumda olmamız üzücü ama doğru adımları attığımıza inanıyorum ama yine de bu kronik sorunların Bakü’ye kadar tamamen çözüleceğini sanmıyorum.”

“Bakü paketinin büyük bölümü zaten önceden planlanmıştı. Asıl önemli olan, önümüzdeki yılın aracı.”

“Amacımız 2027 aracında olumsuz özellikleri tamamen ortadan kaldırmak.”

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Macaristan GP’sinde yaşadığı denge sorunlarına ve rüzgârın araca olan olumsuz etkisine de değinen Taylandlı pilot, yaşadığı hüsranı şu sözlerle dile getirdi: "Sürüş anlamında gerçekten sinir bozucuydu çünkü aracı istediğim gibi zorlayamıyordum.”

“Aracı o kadar sakınarak ve kapasitesinin altında kullanmak zorunda kalıyorum ki takım benden maksimum verimi alamıyor. Rüzgâr ritmimi tamamen bozuyor.”

“Yarışta rüzgârın durulduğu sadece altı tur vardı; ancak o zaman tempo tutturabildim.”

“Sonra rüzgâr tekrar arttı ve yeniden hata yapıyormuş gibi hissetmeye başladım. Oysa hata yapmıyorum; aynı noktada, aynı şeyleri yapıyorum ama araç istikrarsız olduğu için istediğim gibi olmuyor.”

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