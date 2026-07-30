Verstappen’den Antonelli’ye övgü: “İyi karakterle güçlü sürüş birleşmiş”

Sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix’sinde kariyerinin ilk zaferini elde ettikten sonra üst üste 5 yarış kazanarak kırılması güç bir seriye imza atan Antonelli, Formula 1 tarihinin en genç şampiyona lideri unvanını da aldı.

İspanya’da yaşanan mekanik arıza ve Silverstone’daki dayanıklılık sorunlarına rağmen İtalyan pilot, en yakın rakibi Lewis Hamilton’ın 50 puan önünde liderliğini korumaya devam ediyor.

Red Bull cephesinde ise işler pek yaver gitmiyor. Şampiyonada 110 puan geride 6. sırada yer alan 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Macaristan Grand Prix’sinde aldığı ikincilikle yaz arasına girerken sezonun ilk yarısında performansıyla dikkat çeken isme değindi.

İlk yarının en iyi pilotu kim sorusuna tereddütsüz Antonelli yanıtını veren Verstappen, genç pilot hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Ön sıralara baktığınızda Kimi’nin gerçekten harika bir iş çıkardığını görüyorsunuz."

"Takım içindeki en güçlü isim olarak son derece sağlam ve istikrarlı bir performans sergiliyor.”

Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Eric Le Galliot

“Birkaç yarış talihsizlik yaşadı ama 19 yaşında bir pilot olarak şu ana kadar çok sağlam performans sergiledi. Bunu izlemek gerçekten çok etkileyici. İyi karakterle güçlü sürüş birleşmiş, harika bir kombinasyon."

Kendi sezonunu da değerlendiren ve Red Bull aracının Mercedes ve Antonelli temposunun gerisinde kaldığını söyleyen Verstappen, yaz tatili dönüşü için önceliklerini açıkladı: "Benim için bu yıl biraz zorlu geçiyor ama yine de keyif almaya çalışıyorum."

"Araç sürüşe daha elverişli olduğunda doğal olarak daha fazla zevk alıyorum.”

“Aranın ardından ilk olarak genel araç performansını artırmamız gerekiyor."

"Hafta sonu içinde veya yarışın başı ile sonu arasında birdenbire kaybettiğimiz o tempoyu geri kazanmalıyız. Şu an en büyük önceliğimiz bu sorunları çözmek.”