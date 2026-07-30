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Formula 1 Macaristan GP

Norris: "Geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir pilotum"

Lando Norris, Formula 1 dünya şampiyonu olduğu 2025 sezonuna kıyasla bu yıl daha iyi bir pilot olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Son dünya şampiyonu Lando Norris, geçtiğimiz hafta sonu Macaristan Grand Prix'sinde sezonun ilk Grand Prix galibiyetini aldı. Pole pozisyonundan başladığı yarışı baştan sona kontrol altında tutan McLaren pilotu, damalı bayrağı Max Verstappen'in 15 saniyeden fazla önünde geçti.

Bu sonuç, sezonun ilk yarısında büyük şanssızlıklar yaşayan Norris için güçlü bir geri dönüş anlamına geldi. Çin, Kanada ve Monako'da yaşadığı mekanik sorunlar, Britanyalı pilotun önemli puanlar kaybetmesine neden olmuştu.

Macaristan Grand Prix'siyle sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından konuşan Norris, kendi performansından memnun olduğunu söyledi.

Norris, "Pilotluk ve sürüş açısından kendi performansımı değerlendirdiğimde bu durumdan gayet memnun oluyorum, bence aracın potansiyelini en iyi şekilde kullanıyorum."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Belli açılardan bakarsak, sezonun bu bölümünde geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi bir pilot olduğumu hissediyorum. Ancak ne yazık ki buna rağmen şampiyonaya liderlik etmiyorum."

"Elbette daha iyi bir araç ve bana daha fazla fırsat ile daha fazla sonuç getirecek bir otomobil isterdim. Ancak Formula 1'in doğası bu."

"Takım olarak hâlâ ulaşmak istediğimiz seviyede değiliz. Geçen sezon bulunduğumuz noktada da değiliz."

"Yine de iyi sonuçlar aldık ancak olmamız gereken yerde olmadığımızı biliyoruz. Bundan memnun değiliz ve bu bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak gelişmek için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

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