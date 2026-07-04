Russell: "Yarış temposunda hâlâ avantajlı olduğumuzu düşünüyorum"
Britanya GP sprint yarışını dördüncü sırada tamamlayan Mercedes pilotu George Russell, sıralama pozisyonunun yarışı doğrudan etkilediğini belirtti.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Paul Foster
Sprint yarışını podyumun hemen ardında, dördüncü sırada tamamlayan George Russell, seans sonrası basına verdiği demeçte ilk turdaki geçişlerinden memnun olduğunu dile getirdi.
Batarya ve enerji yönetiminin işleri zorlaştırdığını söyleyen İngiliz pilot, pazar günkü ana yarış öncesinde sıralama turlarının önemine şu sözlerle dikkat çekti: "İlk turun sonu oldukça keyifliydi; iki virajda iki araç birden geçmeyi başardım.”
Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Ancak ilerleyen turlarda enerji yönetimi yarışı epey zorlaştırıyor. Bu yüzden sıralama turlarının çok daha önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.”
“Eğer sprint yarışına birkaç sıra daha yukarıdan başlayabilseydim, tamamen farklı bir senaryo olabilirdi."
"İlk turun ardından üçüncülüğümü koruyabilseydim, yarışı çok rahat bir şekilde podyumda bitirebilirdim. Bazı rakiplerimizin güncellemelerle ileriye yönelik adımlar attığı doğru, ancak yarış temposu bakımından hâlâ avantajlı taraf olduğumuzu düşünüyorum."
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