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Formula 1 Hungaroring Pirelli testi

McLaren, yaz arası öncesi Portimao’da iki günlük test yaptı

Macaristan Grand Prix’sindeki zaferin ardından yaz arasına yüksek moralle giren McLaren önümüzdeki sezon takvime geri dönecek Portimao’da iki günlük özel bir test gerçekleştirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: McLaren Racing

Takımın 2023 sezonundaki aracı MCL60 ile gerçekleştirilen testte, son dünya şampiyonu Lando Norris, Oscar Piastri ve yedek pilot Leonardo Fornaroli direksiyona geçti.

İlk gün sürüşleri Piastri ve Formula 2 şampiyonu Fornaroli’yle yapılırken, Macaristan’da 2026 sezonunun ilk zaferini alan Norris ise çarşamba sabahı piste çıktı.

Portimao’nun kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten Lando Norris, verimli bir testi geride bıraktıklarını söyledi: "Bizim için çok verimli bir test oldu, Portimao’ya dönmek harikaydı.”

“Burası bir F1 aracını ilk kez kullandığım pist, bu yüzden bendeki yeri çok ayrı. İnişli çıkışlı ve zorlayıcı virajlarıyla sürüşü son derece keyifli bir yer.”

“Tüm programı planladığımız gibi tamamladık ve önemli kilometreler katettik.”

“Yaz arasına girmek için harika bir kapanış oldu. Şimdi ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirip, Zandvoort’a çok daha güçlü dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: McLaren Racing

Portimao Pistinde ilk kez bir F1 aracıyla turlayan Oscar Piastri ise pistin yapısına hayran kaldığını belirtti: "Portimao’da ilk sürüşümdü. Değişken hava koşulları ve pistteki rakım değişimleri sürüşü inanılmaz keyifli hale getirdi.”

“Takım olarak hedeflediğimiz tüm programı sorunsuz bitirdik.”

“Yoğun geçen ilk yarının ardından yaz arası hepimize çok iyi gelecek. Zandvoort öncesi herkesin biraz dinlenmesi harika olacak."

Geniş kapsamlı güncelleme paketiyle McL40’ı zirveye taşıyan ve Hungaroring’de şampiyon unvanıyla ilk galibiyetini alan Norris, McLaren garajına büyük moral vermiş durumda.

2026 sezonu yaz arasının ardından, 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix’si ile kaldığı yerden devam edecek.

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