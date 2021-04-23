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Formula 1 / Son dakika

Andretti, Amerikan Herta’yı F1’de görmek istiyor

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Mario Andretti, IndyCar sürücüsü Colton Herta’nın, Amerika’nın bir sonraki Formula 1 sürücüsü olarak görmek istediğini söyledi.

Andretti, Amerikan Herta’yı F1’de görmek istiyor

2022’de, Birleşik Devletler’de ikinci yarışın yapılacağı duyurusunun ardından, 1978 Formula 1 Dünya Şampiyonu Andretti, gridde Amerika’yı temsil edecek birinin olduğunu görmeyi çok isteyeceğini açıkladı.

Serideki takımlardan Haas tamamen bir Amerikan takımı olmasına rağmen, F1 gridine çıkan son Amerikan sürücü, 2015’te katıldığı 5 yarışla Alexander Rossi oldu.

Üç kez IndyCar yarış galibi Herta, şu anda 21 yaşında ve serinin en genç yarış kazananı konumunda. Amerikan sürücü, daha önce, gelecekte Red Bull veya Ferrari için arışmak istediğini belirtmişti.

Herta, geçtiğimiz sezon konu hakkında şunları söylemişti: ‘’Bence [F1’de yarışmak] harika olurdu. Bence, [Amerika] bu F1’in eksik kaldığı pazarlardan biri. Amerika’da, F1’in alacağını düşündüğünüz kadar izlenme oranı yok.’’

‘’Bu yüzden, eğer Amerikan bir sürücü olursa, bu pazarda büyüyebilirsiniz  ve bence bu Formula 1 için çok yararlı olurdu.’’

Andretti de, IndyCar dışında yarıştığı başka kategorilerde de kendini iyi şekilde temsil eden Herta’nın, Formula 1’de yarışacak kapasiteye sahip olduğunu düşünüyor.

Andretti, CNBC’ye şu şekilde konuştu: ‘’Daha gençken, babası onu Avrupa’ya gönderdi. Formula 3’teydi ve oradaki çoğu pisti biliyor. Aynı zamanda antrenmanlı da.’’

‘’IndyCar’daki çaylak sezonunda kendini gösterdi ve Austin’deki gibi, önemli yarışlar kazandı ve IndyCar’daki en önemli isimlerden ikisini yendi.’’

‘’Tüm yarış boyunca, Will Power ve Scott Dixon’a karşı mücadele verdi. Bu çocuk, Formula 1’de tekrar Amerikan renklerini taşımasını ve orada mücadele etmesini isteyeceğim tek kişi. Formula 1, bu anlamda Olimpiyatlara benziyor.’’

Austin’deki COTA pisti 2012’deki ilk yarışından beri çok popüler bir yer oldu ve Andretti, yakın zamanda atılan adımların da Formula 1’i, ABD’de geliştirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

‘’Liberty Media’nın, Formula 1 serisinde çok fazla iyi adım attığını düşünüyorum. Buna, Netflix belgeseli de dahil. Bu, F1’de harikalar yarattı ve insanlar sporun neyle ilgili olduğunu daha iyi anlamaya başladı.’’

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Editör Betim Aker

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