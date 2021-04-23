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Formula 1 / Son dakika

Red Bull Powertrains'in teknik direktörü, Mercedes'ten Ben Hodgkinson oldu!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull, yeni Red Bull Powertrains bölümünün teknik direktörü olarak Mercedes AMG HPP Mühendislik Bölümü Başkanı Ben Hodgkinson'ı atadı.

Red Bull Powertrains'in teknik direktörü, Mercedes'ten Ben Hodgkinson oldu!

Red Bull, Honda'nın spordan ayrılma kararı almasının ardından, Japon üreticinin motorunu kullanmaya devam etmek istiyordu ve bu kapsamda kendi Red Bull Powertrains departmanını kurdu.

Honda'nın motor projesini devralan Red Bull, bu departmanda yapacağı çalışmalarla beraber, 2025 yılına kadar bu güç ünitesini kullanacak.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Motorsport.com'a verdiği demeçte bu departman için mümkün olan "en iyi yetenekleri" istediklerini söylemişti. Açıklamadan günler sonra, departmanın teknik direktörü de belli oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Powertrains, Teknik Direktörlük görevi için uzun yıllardır Mercedes bünyesinde yer alan Ben Hodkingson'la anlaştı.

Hodkingson'ın kariyerinin büyük bir kısmı Mercedes'te geçti. 2001 yılında tasarım mühendisi olarak Mercedes'e katılan Hodkingson, ardından pek çok üst düzey görevde yer aldı ve 2017 yılında, mevcut görevi olan Mercedes AMG HPP Mühendislik Bölümü Başkanı görevine getirildi.

Hodkingson'ın Red Bull'a ne zaman katılacağı henüz belli değil, ancak Red Bull için çalışmaya başlamadan önce mevcut kontratıyla ilgili maddelerin sona ermesi gerekecek.

Red Bull takım patronu ve Red Bull Powertrains CEO'su Christian Horner, bu anlaşma sayesinde, iddialı motor projeleri için bir sonraki evreye geçtiklerini belirtti.

Hodkingson ise, Mercedes'ten ayrılma kararını kendisi için kolay bir karar olmadığını, ancak doğru hamleyi yaptığını belirtti.

Hodkingson, "Red Bull Powertrains'e teknik direktör olarak katıldığım için gerçekten çok heyecanlıyım. Yaklaşık 20 yıl görev yaptıktan sonra Mercedes AMG HPP'den ayrılmak, benim için kolay bir karar değildi ancak bu kadar geniş kapsamlı ve önemli bir projeye katılma fırsatı yakalamak, benim için büyük bir onur."

"Red Bull, Formula 1'deki ciddi rakiplerden biri ve hibrit motorlar dönemindeki en büyük rakibimizdi. Bu yüzden, şirketin Formula 1 yolculuğunun bu yeni aşamasında neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Red Bull, Powertrains departmanının inşasına geçtiğimiz günlerde resmen başlamıştı.

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Editör Kemal Şengül

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