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Formula 1 / Son dakika

Zak Brown, ABD’de daha fazla F1 yarışı düzenlenmesini istiyor

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McLaren Racing CEO’su Zak Brown, Formula 1 takviminde 3 ABD yarışı olmasını istiyor.

Zak Brown, ABD’de daha fazla F1 yarışı düzenlenmesini istiyor

Formula 1, 2012 yılında ABD’ye COTA pistiyle birlikte geri dönmüştü. Bu tarihten beri de 2020 dışında her yıl takvimde yer aldı.

2022 sezonu içinse Miami Grand Prix’sinin 10 yıllık bir anlaşma ile takvimdeki yerinin kesinleşmesinin ardından Birleşik Devletler’de en az bir yarış  düzenlenecek. Ancak, COTA’nın (Circuit of the Americas pisti) kontratının süresi 2021 yılında sona eriyor.

Fakat Brown, ABD’de 3 yarış görmek istiyor. Miami’nin takvimde kalıcı olması gerektiğini düşünüyor ama eğer Formula 1 yer bulmakta zorlanıyorsa COTA'nın ve Indianapolis Pisti’nin de takvim için ideal olduğuna inanıyor.

Brown, Indianapolis Star’a şöyle konuştu: “F1 CEO’su Stefano Domenicali ile Indianapolis’te bir Grand Prix düzenlenmesi gerektiği hakkındaki düşüncelerimi paylaştım. Amerika’da 3 yarış görmek isterim ama yoğun takvim, buna izin vermeyebilir.”

“Bir tane kalıcı yarış görmek istiyorum ve ayrıca biri de rotasyonlu şekilde olabilir. Bu sayede üç farklı pazar elde edersiniz. Bir pistin, iki yıl boyunca yarışını beklemesi daha da iyi olur ve coşkuyu artırır."

“Bence Miami GP her yıl düzenlenmeli. Ancak, artık bu yüzden COTA’nın ve Indianapolis’in her yıl takvimde olmasına gerek kalmadı. Yine de Miami’ye gidip ardından Austin veya Indianapolis’e de uğranılan bir rota düşünebiliyorum.”

“Bence bu müthiş olur. Böylece herkes kazanır.”

Brown, Indianapolis pistinin Roger Penske’yle sayesinde daha iyi yönetildiğini ve bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapabileceğini düşünüyor.

“Bence biraz daha sıkı çalışmanızı gerektiriyor çünkü taraftarların eğlence dalında başka birçok seçeneği var.”

“Ancak bence Roger bunu kolaylıkla başarabilir. Indianapolis Pisti, dünyadaki en meşhur, en büyük spor merkezi. Bence şehir Super Bowl ile çok iyi bir iş çıkardı. Bu, dünya standartlarında bir etkinlik düzenlemeyi bildiklerini kanıtladı.”

“Bence, Indianapolis Pisti 20 yıl önce, bugün sahip olduğu pazarlama becerilerine sahip değildi.”

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Editör Selin Elif Köse

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