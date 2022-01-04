Bütçe sınırı, neden 2022 sezonunda da aynı kalacak?

Geçtiğimiz sene, F1 tarihinde ilk kez bütçe sınırlaması uygulaması uygulandı ve takımların harcamaları sınırlandı. Takımlar, 2021'deki ilk bütçe sınırlaması sezonunda bu finansal uygulama hakkında birçok şey öğrendiler.

2022 sezonuyla birlikte bütçe sınırlamasının ikinci senesine girilecek ve bu sefer, 2021'e kıyasla daha az para harcanabilecek.

2021 sezonunda maksimum 145 milyon dolar harcanabilmişti. 2022 sezonunda bu meblağ 140 milyona inecek.

En azından kural kitabında öyle yazıyor. Ancak okuması basın mensupları için bile zor olan 49 sayfalık "finansal regülasyonlar" kitapçığı okunduğunda, 2022 sezonunda harcanabilecek maksimum değerin 2021'e kıyasla pek de değişmeyeceği görülüyor.

2022 sezonunda harcanabilecek maksimum değer olan 140 milyon dolar, 21 yarışlık bir takvim için geçerli. Kural kitabına göre, 21 yarıştan sonraki her yarış için takımlar 1.2 milyon daha harcayabilecekler.

Gelecek sezon 23 yarış yapılacak, yani takımlar 21 yarışın sonrasındaki ekstra iki yarış için 2.4 milyon dolar alacaklar.

Buna ek olarak, takımlar, 6 sprint sıralama yarışı için 1.8 milyon dolar daha harcayabilecek. Regülasyonlar takımlara her sprint hafta sonu için 300.000 dolarlık ekstra bir bütçe sunuyor.

Takımlar, sprint yarışlarında hasar alan araçları için de etkinlik başına 100.000 dolar harcayabilecekler. Bunu, küçük bir sigorta gibi düşünebilirsiniz.

Yani, tüm bunları hesaba kattığınızda, 2022 sezonunda 2021 sezonuna kıyasla büyük bir bütçe düşüşü yaşanmayacak.

The busy pre race grid takes shape as Mick Schumacher, Haas VF-21, arrives Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images