Nürburgring, eğer "doğru şartlar varsa" F1'le görüşmeye hazır

Almanya son yıllarda finansal sebeplerden ötürü Formula 1'e düzenli olarak ev sahipliği yapmakta zorlanıyor.

Hem Hockenheim hem de Nürburgring, F1'in istediği ücreti çıkarmakta zorlanıyorlar. Bu sebeple de finansal anlamda "doğru şartlar varsa" F1'e ev sahipliği yapmak istiyorlar.

2020 yılında pandemi sayesinde Nürburgring takvime dönerken, 2021 yılında Almanya GP yapılmadı ve 2022'de de yine takvimde yer almıyorlar.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Almanya'nın takvimde olmamasını anlayamadığını söylemiş ve "Maalesef Almanya'nın yeniden Formula 1 takviminin bir parçası olmaya çok az ilgi gösterdiğini görüyorum. Bu hem üzüntü verici hem de anlaşılması gerçekten zor. Umarım durum ileride yeniden değişir." diye eklemişti.

Nürburgring 1927 GmbH & Co.'nun Basın Sekreteri Alexander Gerhard, Nürburgring'in yarışa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ancak sadece uygun şartlar varsa bunu yapacaklarını söyledi. RTL'ye konuşan Gerhard, "Formula 1'le görüşmeye hâlâ hazırız." "F1'in Nürburgring'e dönebileceğine inanıyoruz ancak bunu yalnızca ekonomik anlamda uygun şartlar varsa gerçekleştirebiliriz." "Kâr garantisi aldığımız 2020'de durum böyleydi." dedi. Gerhard'a göre Hockenheim'la beraber daha önce kullandıkları "rotasyonlu" sistem kendileri için uygun olabilir. Ayrıca gelecekte Nordschleife'ta dahi yarış düzenleyebileceklerini söyledi. Gerhard, "Bu fikri asla tamamen reddetmesem de, dahil olan tüm taraflarla görüşmeler yapılması gerekiyor. Her halükarda bu, ilk değil üçüncü adım olur." dedi.

Nürburgring atmosphere Fotoğraf: Alexander Trienitz

Nürburgring 1927 GmbH & Co.'nun Basın Sekreteri Alexander Gerhard, Nürburgring'in yarışa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ancak sadece uygun şartlar varsa bunu yapacaklarını söyledi. Gerhard, "Formula 1'in hâlâ Nürburgring'e dönebileceğine inanıyoruz ancak bunu yalnızca Grand Prix'nin makul bir ekonomik modeli varsa yapabiliriz." "Kâr garantisi aldığımız 2020'de durum böyleydi." dedi. Gerhard'a göre Hockenheim'la beraber daha önce kullandıkları sistem kendilerine uygunken, özel bir yatırımcının yarış için birkaç yıl önceden bilet sattığı Zandvoort iş modeli kendilerine uymuyor. “Hollanda, Max Verstappen ile istisnai bir konumda. Onların iş modelini kullanamayız."