Ferrari'nin 2022 güç ünitesi, çok daha hafif olacak

F1, 2022 sezonunda son birkaç senedir gördüğü en büyük regülasyon değişikliklerini yaşayacak.

F1'in teknik direktörü Pat Symonds ve 10 kişilik ekibi, 2022 regülasyonlarını tamamlamak için 4 yıllık bir çalışma ortaya koydu.

Rüzgar tünelleri ile CFD simülasyonlarından gelen verilerle birlikte araç konsepti üzerindeki muhtemel hatalar daha araçlar ateşlenmeden yok edildi.

2022 regülasyonları, 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren kağıda geçirilmeye başlandılar ve 169 sayfalık belge tamamlandı. 2022 aracının ilk gerçek modeli ise 2021 Britanya Grand Prix'si öncesinde tanıtıldı.

2022 sezonunu gitgide daha da yaklaşırken, 2022 sezonundaki kural değişikliklerine büyük yatırımlar yapan Ferrari'nin 2022 projesi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor.

Daha hafif bir içten yanmalı motor kullanılacak

İtalyan ekip, gelecek sezon şampiyonluk için savaşmak istiyorsa, komple bir pakete sahip olmak zorunda. Aerodinami ve şasi taraflarındaki çalışmalar "tatmin edici şekilde" ilerlese de güç ünitesi alanında da gelişim kaydedilmesi gerekiyor.

Ayrıca güç üniteleri, 2022'den başlayarak 2026 sezonuna kadar dondurulacaklar. Dolayısıyla bekleneni veremeyen bir güç ünitesi Ferrari'nin birkaç sene boyunca başını ağrıtabilir.

Bunun farkında olan Ferrari, ilk olarak elektrik motoruna odaklanmıştı.

Scuderia, 2022 motorunda kullanılacak olan yeni ERS sistemini bu sezon test etmek istedi ve bu yeni sistem, büyük çalışmalar sonucunda Rusya Grand Prix'siyle birlikte kullanılmaya başlandı. Bu sistem, hem performans hem de dayanıklılık açısından büyük bir başarıydı.

Elektrik motorundaki gelişmenin ardından ise içten yanmalı motora odaklanıldı.

İtalyan Formu1a.uno.com'a göre, Ferrari'nin içten yanmalı motorunda iki büyük değişlik olacak: Yeni bir yakıt karışımı ve daha hafif motor parçaları.

Söylentilere göre Ferrari, yeni ve "özel" parça sağlayıcısının desteği sayesinde fazlasıyla hafif motor parçaları geliştirdi ve içten yanmalı motorunu daha hafif hâle getirdi.

Bu, elbette performans anlamında bir artış getirecek olsa da dayanıklılık anlamında riskli olabilir.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yeni E10 yakıtı

Daha hafif motor parçalarının ardından, bir diğer değişiklik de yakıt alanında yaşanıyor.

Bildiğiniz üzere F1, 2022'de bitkiden damıtılmış %10 biyoetanol içeren E10 adı verilen yeni daha çevreci yakıt kullanacak.

Takım patronu Binotto, bu yakıtla birlikte 20 beygir kadar güç kaybedeceklerini belirtmişti. Ancak diğer takımların, 40-60 beygir arasında güç kaybedebileceği düşünülüyor.

Formu1a.uno.com'a konuşan ve Honda'ya yakın olan bir kaynak, "Eğer Ferrari, E10 yakıtıyla sadece 20 beygir kaybettiyse, diğer takımlar bunu kıskanacaktır. Binotto, sadece 20 beygir kaybettiklerini açıklayarak, motor alanında ne kadar geliştiklerini bir nevi işaret etmiş oldu." demiş.

Diğer takımların güç seviyeleri bilinmese de Maranello'da ileriye doğru iyi bir adım atıldığı düşünülüyor.

Araç ne zaman tanıtılacak?

İtalyan kaynaklar, Ferrari'nin 2022 aracını 16 Şubat tarihinde tanıtacağını düşünüyorlar. Bu tanıtımda, bütün aerodinamik tasarımlar yer almayacak ve Ferrari, kış testlerine kadar elini göstermeyecek.

Motorun ise önümüzdeki günlerde ateşleneceği ve bu alandaki son süreçlerin, bizzat Binotto tarafından yönetildiği belirtiliyor.

Motor için hedef beygir gücü belirlendi ki bu aerodinami departmanı için önemli. Mühendisler, motorun güç seviyesini göz önünde bulundurarak, araçta ne kadar hava sürtünmesi (drag) olabileceğini belirliyorlar.

2022 araçlarının bazı bölümlerinde hava sürtünmesi üretilmesi kaçınılmaz olacak dolayısıyla bu önemli bir süreç.

Aracın ismi hakkında da söylentiler bulunuyor. Enzo Ferrari, efsanevi markayı 1947 senesinde kurmuştu. Bu da 2022 senesinin Ferrari'nin 75. yılı olacağı anlamına geliyor ki İtalyan ekip, geçtiğimiz günlerde 75. yıllarına özel bir logo yayınlamıştı.

Markanın 75. yılı şerefine, yeni aracın isminin SF75 olabileceği düşünülüyor.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Ferrari





