Alpine yeni aracını bugün tanıtacak

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2022 yılına odaklanan takımların başında gelen Fransız üretici, son yıllarda temelde aynı güç ünitesiyle yarıştığı için benzer performanslar sergilese de, bu yıl yepyeni bir motor konseptine geçecek.

Yeni ünitenin hem aerodinamik hem de performans anlamında büyük avantajlar getirmesi bekleniyor.

Ayrıca takım, şasi tarafında da yeni dönem için epey hazırlık yaptı ve bundan ötürü Pat Fry önderliğindeki teknik ekibin yeni dönemden beklentileri oldukça yüksek.

Kışın yönetim yapısını tamamen değiştiren Alpine'de takım patronluğu görevini artık Otmar Szafnauer üstlenecek.

Ayrıca BWT ile yapılan isim sponsorluğu anlaşmasından ötürü de aracın renk düzeni pembe ve mavi renklerinde olacak.

Takım, 2022 aracının örtüsünü bugün TSi 20:30'da kaldıracak ve yeni aracını tanıtan dokuzuncu takım olacak.

Lansmanı Motorsport.com Türkiye'den canlı olarak seyredebilirsiniz.