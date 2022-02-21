Bottas: "Şu noktada aynı araçla Hamilton'ı yenebilecek kimse yok"

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Mercedes'te bu yıl Valtteri Bottas'ın koltuğunu George Russell aldı. İngiliz pilot, Mercedes sürücü akademisinde yetişen sürücülerden birisi ve yeni sezonda Lewis Hamilton ile aynı aracı paylaşacak.

Hamilton, kariyeri boyunca Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, Jenson Button, Nico Rosberg ve Valtteri Bottas ile takım arkadaşı oldu.

F1'deki çaylak sezonunda Alonso ile aynı puanları alan Hamilton, Kovalainen ve Bottas'ı rahatça geride bırakmayı başardı. Rosberg'le yarıştığı dört yılın üçünü önde bitiren Hamilton, Button'la geçirdiği üç yılın ikisinde yine önde yer aldı. Bu açıdan bakıldığında Hamilton, 15 yılın sadece ikisini puan olarak takım arkadaşlarının gerisinde tamamladı.

Bazıları Russell'ın Hamilton'ı geçebileceği düşünse de, Alfa Romeo'ya imza atan Bottas'ın görüşü aynı değil.

Bottas, yedi kez dünya şampiyonunun aynı araçla rakipsiz olduğunu söylüyor.

Mercedes ile geçirdiği beş yılın ardından Alfa Romeo'ya geçen Bottas, Sunsport'a şunları söyledi: "Yakın gelecekte Lewis'i aynı araçla yenebilecek başka biri olduğunu düşünmüyorum."

"George takıma oldukça iyi adapte olacak çünkü birkaç yıldır Mercedes ailesinin parçası oldu."

"Fakat bilirsiniz, Lewis'i yenmek kolay değil. Bunu ilk elden deneyimledim. Onu yenilmez kılan şey tutarlılığı."

“Her sürücü belli oranda inişler ve çıkışlar yaşar. Fakat Lewis'in temel seviyesi inanılmaz derecede yüksek."

"Kötü bir gün geçirse bile, o kadar da kötü bir performans sergilemiyor ve sezon boyunca mükemmel bir istikrar ortaya koyuyor."

"En büyük güçlerinden biri de farklı şartlara uyum sağlana yeteneği. Ayarlar ya da başka şeylerle beraber değişikliklere tepki verme becerisi çok özel."

"Ayrıca çok büyük bir yarış yeteneği ve lastik yönetimi anlamında çok özel bir becerisi var. Yani tüm bunların yetenekle birleşimi olduğunu söyleyebilirim."

"Eminim bunu çok az kişi biliyor fakat o, gerçekten çok çalışıyor ve bu yüzden onu yenmek çok zorlaşıyor."

"İyi günümde onu yenebildiğim için gururluyum fakat hiçbir zaman bütün bir sezon boyunca onu yenilecek kadar istikrarlı olmadım,

Fin pilot, yeni takımındaki görevi için heyecanlı fakat Mercedes'i özleyeceğini gizlemiyor.

"Mercedes'e katıldığımda, Lewis'in uzun süredir takımda olması nedeniyle liderliği almak benim için zordu."

"Fakat şimdi (Alfa Romeo'da) farklı bir durumdayım. Bu benim için yeni bir başlangıç ​​ve artık takım lideri rolündeyim, ki bu güzel bir şey."

"Eminim bir yandan her zaman Mercedes'te çalışmayı özleyeceğim. Şimdi oradaki günlerime bakıyorum ve yaşadığımız tüm olumlu şeyleri yanıma alıyorum."

"Harika anlar yaşadık ve hem Lewis hem de Toto ile çalışmaktan büyük keyif aldım. Fakat aynı zamanda yeni maceram için de çok heyecanlıyım."

"Williams'la edindiğim deneyim ve Mercedes'le geçirdiğim beş yıldan sonra takımın ilerlemesine yardımcı olabileceğime eminim."

"Bu yeni rolde oldukça rahatım. Tabii ki bu, büyük bir sorumluluk ve takıma karşı sorumluluklarımı yerine getirmek zorundayım ama bu çok heyecanlı bir görev."