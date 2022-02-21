Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Alpine yeni aracını bugün tanıtacak
Formula 1 / Haber Haberler

Haas, yeni VF-22'yi ilk kez piste çıkardı!

Haas, yeni sezonda mücadele edeceği VF-22'yi ilk kez bugün Barselona'da piste çıkardı.

Haas, yeni VF-22'yi ilk kez piste çıkardı!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Amerikalı ekip, sürpriz şekilde yeni aracını tanıtan ilk takım olmuştu. Fakat sadece 2022 renk düzenini ve konsept aracı göstermeyi seçtiler.

Gerçek aracı arka planda tamamen hazır hale getiren Amerikalı ekip, dün itibariyle Barselona pistine geldi.

23-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak sezon öncesi testi öncesinde, 100 kilometrelik bir shakedown yapmak isteyen Haas, VF-22'yi ilk kez bugün piste çıkardı.

 

Takım, o anlara dair 10 saniyelik kısa bir video yayınladı ve görüntülerde direksiyondaki ismin Nikita Mazepin olduğu görüldü.

Takımın gün boyunca 100 kilometrelik bir sürüş yapmasına izin verilecek. Barselona'da test için iyi bir hava olsa da, araçta Pirelli'nin gösteri lastikleri var.

haas2022

haas2022

paylaşım
yorumlar
Alpine yeni aracını bugün tanıtacak
Önceki haber

Alpine yeni aracını bugün tanıtacak
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı
eSpor

iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı

Alpine yeni aracını bugün tanıtacak
Formula 1

Alpine yeni aracını bugün tanıtacak

Bottas: "Şu noktada aynı araçla Hamilton'ı yenebilecek kimse yok"
Formula 1

Bottas: "Şu noktada aynı araçla Hamilton'ı yenebilecek kimse yok"

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Haas, 2022'yi bir "fırsat yılı" olarak görüyor
Formula 1

Haas, 2022'yi bir "fırsat yılı" olarak görüyor

Steiner, VF-22'nin hem hızlı hem de dayanıklı olmasını umuyor
Formula 1

Steiner, VF-22'nin hem hızlı hem de dayanıklı olmasını umuyor

Dört takım, Barselona'da test yapmayı planlıyor
Formula 1

Dört takım, Barselona'da test yapmayı planlıyor

Son Haberler

Haas, yeni VF-22'yi ilk kez piste çıkardı!
Formula 1 Formula 1

Haas, yeni VF-22'yi ilk kez piste çıkardı!

Alpine yeni aracını bugün tanıtacak
Formula 1 Formula 1

Alpine yeni aracını bugün tanıtacak

Bottas: "Şu noktada aynı araçla Hamilton'ı yenebilecek kimse yok"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Şu noktada aynı araçla Hamilton'ı yenebilecek kimse yok"

Blash: "Abu Dhabi GP'nin son bölümünde kırmızı bayrak çıkmalıydı"
Formula 1 Formula 1

Blash: "Abu Dhabi GP'nin son bölümünde kırmızı bayrak çıkmalıydı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.