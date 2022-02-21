Haas, yeni VF-22'yi ilk kez piste çıkardı!

Haberi dinle

Amerikalı ekip, sürpriz şekilde yeni aracını tanıtan ilk takım olmuştu. Fakat sadece 2022 renk düzenini ve konsept aracı göstermeyi seçtiler.

Gerçek aracı arka planda tamamen hazır hale getiren Amerikalı ekip, dün itibariyle Barselona pistine geldi.

23-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak sezon öncesi testi öncesinde, 100 kilometrelik bir shakedown yapmak isteyen Haas, VF-22'yi ilk kez bugün piste çıkardı.

Takım, o anlara dair 10 saniyelik kısa bir video yayınladı ve görüntülerde direksiyondaki ismin Nikita Mazepin olduğu görüldü.

Takımın gün boyunca 100 kilometrelik bir sürüş yapmasına izin verilecek. Barselona'da test için iyi bir hava olsa da, araçta Pirelli'nin gösteri lastikleri var.

haas2022