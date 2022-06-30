Alpine, Silverstone'a getireceği büyük güncelleme paketinden umutlu

Haberi dinle

Alpine, bu yıl şimdiye kadar düzenli olarak gelişim kaydeden takımlardan birisi ve Montreal'deki performansları oldukça umut vericiydi.

Bu yıl sadece Emilia Romagna GP hafta sonunda puan alamayan Alpine, düzenli olarak puan almayı başaran dört takımdan birisi konumunda.

Yine de şampiyonada McLaren'ın 8 puan gerisinde yer alıyorlar ve öne geçebilmek için daha fazla gelişime ihtiyaçları var.

Bu kapsamda Silverstone'a yeni güncellemelerle geliyorlar ve bu paketten beklenti büyük.

Hafta sonu öncesinde konuşan Pat Fry, şöyle dedi: "Silverstone, Copse, Maggotts ve Becketts gibi pek çok hızlı viraja sahip olduğu için Formula 1 için harika bir yer."

"A522, sezonun ilk yarışlarında yüksek hızlı virajlarda, düşük hızlı virajlara göre daha iyi performans gösterdi ancak getirdiğimiz güncellemeler sayesinde, ikisi arasında denge yakalamayı başardık."

"Silverstone genellikle ana soru işareti hava durumudur fakat ister yağmur isterse de kuru olsun, rekabetçi olacak sevideyiz."

"Enstone'daki herkes, yeni bir taban ve gözde parçalarının da içerisinde bulunduğu büyük bir güncelleme paketi hazırlamak için çok çalıştı. Şimdiye kadarki yoğun güncelleme planını devam ettirmek için çabalayan herkese teşekkür ederiz."

Öte yandan Fry, Fernando Alonso'nun Montreal yarışında iki ayrı sorunla boğuştuğunu keşfettiklerini söyledi.

"Montreal'de 10 puan almak iyi olsa da, paketin iyi bir dayanıklılık seviyesine sahip olması gerektiğini bir kez daha gördük. Maalesef Fernando yarışta iki ayrı sorun yaşadı. Birisi güç ünitesi performansını, diğeri sise süspansiyonunu etkiledi. Bu da mükemmel sıralama turlarının ardından yarışa podyuma çıkmasını engelledi."

"İkinci sorun lastik aşınmasına neden oldu. Ayrıca sanal güvenlik aracı nedeniyle şanssızdı. Elde ettiği sonuç da alabileceği şey göz önüne alındığında temsili değildi."

"Son yarışlarda araca getirdiğimiz güncellemelerle iyi bir ilerleme kaydettik ve eğer yıl sonuna kadar hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, performansımızdan en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor."