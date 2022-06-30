Silverstone, Britanya GP hafta sonunda 400 binden fazla seyirci bekliyor

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Formula 1'de bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışların neredeyse tamamında tüm biletler satılmıştı ve yarışlara çok büyük bir ilgi vardı.

Bu durum Britanya GP hafta sonunda devam edecek çünkü yarışın tüm biletleri satıldı ve yarışa büyük bir taraftar grubunun gelmesi bekleniyor.

İlk tahminlere göre yarış hafta sonunda piste 400 binden fazla seyircinin gelmesi bekleniyor. Bu da seyirci rekorunun Silverstone'a geçeceği anlamına geliyor.

Geçen yılki Amerika GP'ye 400 bin seyirci gelmiş ve bu alanda rekorun yeni sahibi olmuşlardı.

Geçen yılki Silverstone yarışına da ilgi çok büyüktü ve hafta sonu piste 356 bin seyirci gelmişti.