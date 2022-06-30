Verstappen, Hamilton'la olan kazasına rağmen Silverstone'la ilgili "kötü hislere" sahip değil

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Verstappen ve Hamilton, geçen yılki Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda temas etmiş, bunun üzerine Verstappen yüksek hızlı sağ virajda, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmıştı. Darbenin etkisi 51G'yi buldu.

Kazanın ardından Verstappen, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü ve Hamilton'a temastan ötürü 10 saniyelik bir ceza verildi. Fakat yarışı kazanmayı başardığı için bu ceza Hamilton'ı pek etkilemedi.

Verstappen hastanedeyken Hamilton'ın galibiyeti kıyasıya kutlaması, Verstappen'in tepkisini çekerken, Red Bull tarafı cezayı yetersiz buldu.

Olay uzun süre konuşuldu ve Hamilton, sosyal medya üzerinden ırkçı yorumlara maruz kaldı.

Yaşananlardan bir yıl sonra Verstappen, bir kez daha Silverstone'a şampiyona lideri olarak geliyor fakat şampiyonadaki ana rakibi Hamilton değil.

Motorsport Network'e ait GP Racing'e konuşan Verstappen, Silverstone'a dönüşünde iyi hissettiğini söyledi.

Verstappen, Silverstone kazasıyla ilgili şöyle dedi: "Kaza elbette hoş değildi ama pisti seviyorum."

"Oraya gitmeyi seviyorum. Formula 1'de gerçekten harika bir atmosfer oluyor ve çok yüksek hızlara çıkabiliyoruz."

"Yani öyle kötü hislerim yok. Ayrıca bunları rahatça bir kenara bırakabileceğimi düşünüyorum. Elbette yaşananlar hoş değildi ama bunlarla baş edebiliyoruz."

"Kişisel olarak benim için hoş bir etki olamasa da, yeniden piste çıkıp kazanmaya çalışıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Silverstone'da üç gün içinde 400 binin üzerinde seyirci bekleniyor ve bunların büyük çoğunluğu yüksek ihtimalle Hamilton'a destek olacak.

Ancak Verstappen, tribünlerin tepkisi sorulduğunda şöyle diyor: "İyi olan şey, kaskı takıp aracı sürmeye başladığınız zaman hiçbir şey duymuyorsunuz."

"Ayrıca onlar motor sporlarını seviyorlar. İngiltere'de çok büyük bir motor sporları tarihi var."