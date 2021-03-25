Button, Hamilton'ın bu yıl sekizinci şampiyonluğunu alacağını düşünüyor

Lewis Hamilton, son yedi yılda altı şampiyonluk aldı ve toplamda yedi şampiyonluğa ulaşarak Michael Schumacher'in "kırılamaz" denilen şampiyonluk rekorunu yakaladı.

Eğer Hamilton, bir şampiyonluk daha alırsa tüm zamanların en başarılı ismi haline gelecek ve Jenson Button, bunun bu yıl gerçekleşeceğini düşünüyor.

Sky Sports'a konuşan 2009 dünya şampiyonu, “Lewis bu yıl tıpkı Mercedes gibi favori olmaya devam edecek. 2014'ten bu yana geçen yedi yıldır, kendilerinden emin bir şekilde kazmadılar ancak bu yıl Hamilton'un bunu başarabilmek adına savaşması gerekecek."

"Sanırım kendisi de bundan mutluluk duyacak. Valtteri Bottas gibi iyi bir takım arkadaşı var ama şampiyonluk mücadelesine başka bir takım dahil olduğunda her şey çok daha ilginç hale geliyor."

"Bu yılki rakibinin Max Verstappen olacağına inanıyorum ve ilk yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Mercedes kazanma deneyimine sahip, ancak Red Bull Racing'de de aynı deneyim var ve onlar da arka arkaya dört şampiyonluk kazandılar. Bu yıl şampiyonluk için eşit şartlarda yarışabilirlerse, bu Formula 1 için, taraftarlar için ve herkes için iyi olacak."

"Hamilton hayranı bile olsanız, şampiyonluğu zorlu bir savaşın ardından kazanmasını istersiniz. Lewis'in bu yıl sekizinci şampiyonluğunu kazanma ve Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca Max Verstappen'i de çok takdir ediyorum. Mükemmel bir doğal hızı var. Lewis ile aynı seviyede ve bana göre aldığı tutarsız sonuçlar, aracın yeterince rekabetçi olmamasıyla ilgiliydi. Yapamayacağı şeyleri yapmaya çalıştı."

"Max, Formula 1'e geldiğinde çok hızlıydı, ancak pek çok hata yaptı. Şimdi durum değişti. Max çok şey öğrendi ve iyi bir aracın direksiyonuna geçerse Lewis'le mücadele edebilir. Tarzını, agresifliğini, aracı pist üstünde konumlandırışını seviyorum. Bazen işe yaramıyor gibi görünüyor ama Max bunu başarıyor." dedi.