Alpine, motor departmanın teknik direktörü Rémi Taffin'le yollarını ayırdı

Söylentilere göre, bu ayrılık Temmuz ayının başında gerçekleşti ve iki taraf yollarını ayırma konusunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı. Taffin, 1999'dan bu yana takımın önemli bir parçasıydı.

Taffin, 1999 senesinde Renault'ya katılmıştı ve burada kariyerinin ilk bölümünde yarış mühendisliği rolünde görev yaptı. Taffin, ilk olarak Jos Verstappen'in yarış mühendisliği görevini üstlendi.

Taffin, sonrasında dünya şampiyonlarıyla direkt olarak çalışma fırsatını yakaladı. Kariyerinde Jenson Button'la çalışan Fransız mühendis, mevcut Alpine pilotlarından Fernando Alonso'nun 2005 ve 2006 senelerinde yarış mühendisliğini yaparak; İspanyol pilotun üst üste 2 şampiyonluk kazandığı bu dönemde ona en yakın olan isimlerden oldu ve takımın başarısında önemli rol oynadı.

Ancak bu Taffin'in kazandığı son şampiyonluklar olmayacaktı.

Alonso'nun 2006'nın sonunda Renault'dan ayrılmasının ardından Taffin, Heikki Kovalainen'in yarış mühendisi oldu.

Ancak Alonso, McLaren'daki kaotik 2007 sezonunun ardından Renault'ya geri döndü ve Taffin, 2008 sezonunda yeniden Alonso'nun yarış mühendisliğini yaptı.

Fransız mühendis, 2009 senesinde ise terfi aldı ve Renault F1'in pisti üstü aktivitelerini yönetmeye başladı. 2011'de Renault Sport F1 kuruldu ve Taffin, Renault'nun motor tedarik ettiği müşterilerinin pist üstü motor performanslarından sorumlu kişi olarak görevlendirildi.

Red Bull'un Renault'yla şampiyonluklar yaşadığı bu dönemde, Renault'nun Red Bull'daki baş temsilcisi olan ve motorların performansından sorumlu olan Taffin, takımın her testine ve yarışına katılarak; Red Bull'un başarısında önemli bir rol oynadı.

Taffin, Red Bull'un V8 dönemindeki şampiyonluklarındaki büyük rolünün yanı sıra bu dönemde Renault'nun motor tedarik ettiği diğer takımlarda da Renault'nun en üst düzey temsilcisi oldu.

Remi Taffin, Head of Renault Sport F1 Track Operations, Mark Webber, Red Bull Racing, race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing and Romain Grosjean, Lotus F1 celebrate on the podium

Fotoğraf: Sutton Images