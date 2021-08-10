Alpine, motor departmanın teknik direktörü Rémi Taffin'le yollarını ayırdı

Söylentilere göre, bu ayrılık Temmuz ayının başında gerçekleşti ve iki taraf yollarını ayırma konusunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı. Taffin, 1999'dan bu yana takımın önemli bir parçasıydı.

Taffin, 1999 senesinde Renault'ya katılmıştı ve burada kariyerinin ilk bölümünde yarış mühendisliği rolünde görev yaptı. Taffin, ilk olarak Jos Verstappen'in yarış mühendisliği görevini üstlendi.

Taffin, sonrasında dünya şampiyonlarıyla direkt olarak çalışma fırsatını yakaladı. Kariyerinde Jenson Button'la çalışan Fransız mühendis, mevcut Alpine pilotlarından Fernando Alonso'nun 2005 ve 2006 senelerinde yarış mühendisliğini yaparak; İspanyol pilotun üst üste 2 şampiyonluk kazandığı bu dönemde ona en yakın olan isimlerden oldu ve takımın başarısında önemli rol oynadı.

Ancak bu Taffin'in kazandığı son şampiyonluklar olmayacaktı.

Alonso'nun 2006'nın sonunda Renault'dan ayrılmasının ardından Taffin, Heikki Kovalainen'in yarış mühendisi oldu.

Ancak Alonso, McLaren'daki kaotik 2007 sezonunun ardından Renault'ya geri döndü ve Taffin, 2008 sezonunda yeniden Alonso'nun yarış mühendisliğini yaptı.

Fransız mühendis, 2009 senesinde ise terfi aldı ve Renault F1'in pisti üstü aktivitelerini yönetmeye başladı. 2011'de Renault Sport F1 kuruldu ve Taffin, Renault'nun motor tedarik ettiği müşterilerinin pist üstü motor performanslarından sorumlu kişi olarak görevlendirildi.

Red Bull'un Renault'yla şampiyonluklar yaşadığı bu dönemde, Renault'nun Red Bull'daki baş temsilcisi olan ve motorların performansından sorumlu olan Taffin, takımın her testine ve yarışına katılarak; Red Bull'un başarısında önemli bir rol oynadı.

Taffin, Red Bull'un V8 dönemindeki şampiyonluklarındaki büyük rolünün yanı sıra bu dönemde Renault'nun motor tedarik ettiği diğer takımlarda da Renault'nun en üst düzey temsilcisi oldu.

Remi Taffin, Head of Renault Sport F1 Track Operations, Mark Webber, Red Bull Racing, race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing and Romain Grosjean, Lotus F1 celebrate on the podium Fotoğraf: Sutton Images

2014 senesine geldiğimizde Taffin, bir kez daha terfi aldı ve Renault'nun baş işletme görevlisi oldu. Taffin bu görevinde, mühendislerle teknisyenler arasındaki ilişkinin verimli çalıştığından ve Viry'deki fabrikada yapılan çalışmaların sorunsuz bir şekilde piste aktarıldığından emin oldu.

Taffin, fabrikada yapılanların piste aktarılması gibi önemli bir süreci yöneten ve denetleyen kişi olmuştu.

Renault, 2016'da F1'e geri döndü ve Taffin 2016'dan bu yana takımın motor departmanının teknik direktörü rolünde yer alıyordu. Taffin, Renault'nun güç ünitelerinin gelişiminde büyük rol oynadı ki bu sezon Alpine aracının arkasında bulunan Renault E-Tech 20B güç ünitesi de Taffin'in başında bulunduğu ekip tarafından geliştirildi.

Fransız mühendisin, şampiyonluklar kazandığı ve şampiyonlarla çalıştığı uzun ve başarılı bir kariyeri var. Bazıları Taffin'i, eski Mercedes mühendisi Andy Cowell'a benzeterek; Taffin'in Renault için ne kadar önemli olduğunu böyle anlatıyordu.

2025'te gelecek büyük motor değişimleri öncesinde Taffin gibi donanımlı ve takımda uzun yıllardır çalışan bir mühendisi kaybetmek, hiçbir takımın tercih etmeyeceği bir durum.

Pat Fry, Renault F1 Team Technical Director (Chassis), Marcin Budkowski, Renault F1 Team Executive Director; Remi Taffin, Renault Sport F1 Engine Technical Director Fotoğraf: Renault

Taffin, F1'de kalacaksa Red Bull kendisi için mükemmel takım olabilir. Honda'nın spordan ayrılmasının ardından Red Bull Powertrains'i kuran Red Bull, motor departmanını geliştirmek için birçok önemli isimle anlaşmıştı.

Taffin, V8 döneminde Red Bull'la çalıştı ve şampiyonluklar yaşadı. Taffin'in spordaki 22 yıllık tecrübesi ve daha önce Red Bull'la çalışmış olması, onu Red Bull Powertrains için çok mantıklı bir aday yapıyor.

Taffin'i isteyecek bir diğer takım Aston Martin olabilir. İngiliz ekip son haftalarda Red Bull'un üst seviye mühendisleriyle anlaşma sağlamıştı ki Taffin de Aston Martin'in ekibine katkıda bulunabilir.

F1 dışında ise Taffin'i birçok seçenek bekliyor. Taffin'in F1'deki 22 yıllık tecrübesi diğer serilerdeki her takımın ilgisini çekecektir. Fransız mühendis, Peugeot ve Citroen markalarının sahibi Stellantis'le anlaşma sağlayarak; Fransız Peugeot'ya hiper aracında yardımcı olabilir.

Taffin'in geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

Paul Monaghan, Red Bull Racing, Remi Taffin, Renault Sport F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images