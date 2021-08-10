Marko: "Lawson, Formula 1'de yer alabilecek kapasitede"

19 yaşındaki Yeni Zelandalı pilot, uzun süredir Red Bull tarafından destekleniyor ve hemen hemen katıldığı tüm serilerde sezonu ilk iki sırada tamamlamayı başardı.

Geçen yıl FIA Formula 3'te beşinci olmasının ardından bu yıl Hitech Grand Prix ile F2'ye geçen Lawson, geride kalan 12 yarışta 1 galibiyet ve 2 podyum aldı. Şu anda şampiyonayı sekizinci götüren Lawson aynı zamanda DTM'de yarışıyor ve burada yine güçlü bir performans ortaya koyuyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Lawson'ın eğer griddeki Red Bull/AlphaTauri koltuklarından birisi boşalırsa, F1'de yarışabilecek seviyede olduğunu söyledi.

Marko, Newstalk ZB'ye "F2'den DTM'e yaptığı geçiş gerçekten harikaydı."

"Orada da harika bir iş çıkarıyor. Tanrı ona çok fazla hız ve iyi bir araç kontrolü vermiş. Red Bull olarak ona sadece zihinsel ve fiziksel şeyler öğretebiliriz. Ancak onu teknik anlamda da hazırlıyoruz."

"Fabrikadaki simülatörde çok fazla çalışıyor ve önümüzdeki iki hafta boyunca Milton Keynes'teki fabrikada çalışmalar yürütecek. Bu bize onun Formula 1 aracında nasıl performans göstereceğini görme imkanı veriyor."

"Eylül ayının ardından değerlendirme yapacağız. Fakat Formula 2 ve Formula 3'te sürekli öndeyseniz ve DTM'de deneyimli insanlara karşı iyi bir iş yapıyorsanız, bu sizin Formula 1'e girebilecek kapasite ve yeteneğe sahip olduğunuzu gösterir."

"Buradaki sorun şu: Formula 1'de boş koltuğumuz olacak mı?" dedi.

Marko ayrıca Lawson'ın davranışlarından övgüyle bahsetti ve bu açıdan kendisinden çok memnun olduğunu da ekledi.

Newstalk ZB'de Marko, "Öncelikle, Liam gerçekçi bir adam. Çok sıkı şekilde çalışıyor ve dürüst biri. Bir hata yapınca hemen kabul ediyor. Bu yıl Monte Carlo'da [F2'de] diskalifiye olması gibi bazı şanssızlıklar yaşadı."

"Takım mı yoksa o mu hata yaptı tam olarak hatırlamıyorum. Fakat performansıyla alakası yoktu. Harika bir yarış çıkardı."

"Durumu çok iyi analiz edebiliyor, durumla başa çıkabiliyor ve ayrıca çok, çok hırslı. Mühendislerle iyi anlaşıyor. Bir zayıflık gördüyse, onun üzerinde çalışıyor ve bir daha aynı şeyi görmüyorsunuz." dedi.

Liam Lawson, AF Corse Fotoğraf: DTM