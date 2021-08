Verstappen: "Henüz kaybedilmiş bir şey yok"

Max Verstappen sezonun ilk yarısının sonunda, tüm avantajını kaybetmekle kalmadı aynı zamanda sürücüler şampiyonasında ikinci sıraya da geriledi.

Silverstone'da cumartesi günkü sprint yarışını kazanan Verstappen, ana yarışta kaza yaptı ve önemli puanlar kaybetti. Macaristan'da ise yarışın başındaki olayın ardından geriye düştü ve ancak dokuzuncu sırada finiş gördü.

Bu iki yarışta sadece beş puan alırken, Lewis Hamilton 45 puan topladı ve şampiyonada liderliğe yükseldi. Aynı şekilde Mercedes de takımlar şampiyonasında Red Bull'u ardında bıraktı.

Verstappen sözlerine son yarışları değerlendirerek başladı: "Yaz arası başladı ama çalışmaya devam edeceğiz."

"Asla pes etmiyoruz ve yapmamız gereken şeylere odaklanıyoruz. Önceki iki yarış son derece kötü geçti ancak sezon çok uzun olduğu için henüz hiçbir şey kaybedilmedi."

"Testlerden itibaren aracın davranışı hemen hoşuma gitti fakat her şeyin nasıl olacağını söylemek her zaman zor oluyor. Şampiyonanın en başından itibaren her şeyi doğru yaptık ve mükemmel bir hız yakaladık. Sezona iyi başladık ama başarılı şekilde bitirmemiz gerekiyor ve bunun için çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz."

"Bu yıl yeni bir takım arkadaşına sahibim: Sergio ile çalışmayı seviyorum. O iyi bir takım arkadaşı. Birlikte harika birkaç ay geçirdik. İyi bir ilişkimiz var, o harika bir adam ve onunla sadece yarışlar hakkında konuşmuyorsunuz. Bu her zaman için harika bir şey."

Verstappen, Avusturya Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Grand Slam'ini kazanmıştı.