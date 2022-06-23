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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Alpine, güç dengelerini değiştirmemesi halinde dalgalanma çözümlerini destekliyor

Alpine Formula 1 Takım Patronu Otmar Szafnauer, rakiplerine performans avantajı sağlamaması halinde FIA'nın dalgalanma konusunda atacağı adımları desteklediklerini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Alpine, güç dengelerini değiştirmemesi halinde dalgalanma çözümlerini destekliyor
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FIA, Kanada GP öncesinde dalgalanmayı azaltma tedbirleri içeren bir teknik direktif yayınlamıştı.

Ancak FIA'nın bu hamlesi, takımlar tarafından sorgulandı ve yayınlanan teknik direktife göre hareket eden bir takım olmadı.

FIA'nın güvenlik gerekçesiyle getirdiği bu değişiklikler, sıradaki Britanya GP öncesinde yeniden görüşülecek.

Alpine normalde dalgalanmayı üst seviyede yaşayan takımlardan birisi değil ancak takımın pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso, Azerbaycan yarışında sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdi.

Fakat aynı diğer takımlar gibi Alpine de, Kanada'da bu sorundan pek etkilenmedi.

Szafnauer, "Güvenlik sorunlarımıza yardımcı olmak FIA'nın elinde. Bu konuya baktıklarından eminim. Ancak takip edilmesi gereken bir prosedür var. Bunu yapacaklarını düşünüyorum."

"Burada (Kanada) pek dalgalanma görmedim. Pilotlarımıza bu sorunu 0 ile 10 arasında değerlendirmelerini istedik. 10 en kötüsü, 0 ya da 1 ise hiç olmadığı manasına geliyordu."

"Bugün için 2 dediklerini söyleyebilirim. Onların düşüncesi bu şekildeydi. 10 üzerinden 2 çıktık. Bu yüzden, burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ancak diğer pistlerde nasıl olacağını asla bilemezsiniz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Szafnauer, FIA'nın güvenlik konusunda yapacağı değişiklikleri hiçbir takımın avantaj sağlamaması halinde kabul edeceklerini dile getiriyor. 

Szafnauer, "FIA bunun bir güvenlik sorunu olduğunu belirlemişse, güç dengesi aynı kaldığı ve bazı takımlar bunu performans kazanma taktiği olarak kullanmadığı sürece bundan mutlu oluruz." 

"Güvenlik gerekçesiyle yapılan hiçbir şeye karşı çıkmayız. Ancak dediğim gibi, bizim için 10 üzerinden 2 seviyesinde dalgalanma vardı. Bu neredeyse hiç yok demek."

"Eğer bir güvenlik sorunuyla karşı karşıyaysak, sorun teknik danışma komitesinde görüşülür ve ardından değişiklik Dünya Motor Sporları Konseyi'ne gönderilip oylamaya sunulur. Lakin dalgalanma konusunda ne olacağını bilmiyorum. Umarım bunu teknik danışma komitesinde görüşürüz." dedi.

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Szafnauer, Kanada GP hafta sonunda bir başka röportajında dalgalanmayı azaltmak için performanstan feragat ettiklerini açığa çıkarmıştı.

Szafnauer, "Dalgalanma bizim için de bir sorun ancak biz sürüş yüksekliğini arttırıyoruz ve yere basma gücü kaybediyoruz. Bu sayede mantıklı bir seviyede oluyoruz."

"Herkesin bunu yapabileceğinden eminim. Diğerleri ne yapıyor bilmiyorum ancak onların yere basma gücü kaybetmek istemediklerini, bu yüzden sürüş yüksekliğini düşük tuttuklarını ve bu yüzden dalgalanma sorunu yaşadıklarını tahmin ediyorum. Bu konu oldukça basit." demişti.

Esteban Ocon, Alpine A522, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Esteban Ocon, Alpine A522, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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