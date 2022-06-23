Palmer, Magnussen'in FIA tarafından pite çağrılmasını doğru bulmuyor

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Magnussen, Kanada GP'sinin ilk turunda Lewis Hamilton'ı ile mücadele ederken ön kanadına hasar verdi ve ön kanadın sağ tarafındaki uç plakasının koptuğu, ancak yere düşmediği, sadece sallandığı görüldü.

İlk turun ardından Magnussen'in hemen arkasında bulunan Alpine pilotu Esteban Ocon, uç plakasının düşüp kendisine çarpma tehlikesinden şikayet etti ve kısa bir süre sonra Magnussen'e siyah ve turuncu bayrak gösterildi. Bu bayrağın gösterildiği pilotun en kısa süre içinde pite gelmesi gerekmekte.

7. turda pite gelen Magnussen, kötü pit zamanlamasının bir sonucu olarak son sıralara geriledi ve mücadeleyi tamamen bıraktı. Haas pilotu, damalı bayrağı ancak 17. sırada görebildi.

Yarışın ardından F1TV'ye konuşan Jolyon Palmer, Magnussen'in hasarının, geçen sezon Cidde'de Max Verstappen'in Red Bull'una arkadan vurduktan sonra Lewis Hamilton'ın aldığı hasardan daha kötü olmadığını söyledi.

Palmer, "Yaklaşık 10 yarış önce gördüğümüz en büyük olay, Hamilton'ın Cidde'de Verstappen'e arkadan çarpmasıydı."

"O gün Lewis pite girmek zorunda kalmadı, ancak oldukça benzer bir olay nedeniyle Magnussen'e siyah-turuncu bayrak gösterildi."

"Hasar çok benzerdi ancak Hamilton pite girmedi, pistte kaldı ve galibiyete uzandı. Eğer pite girmek zorunda kalsaydı, her şey çok daha farklı olabilirdi.

"Belki de FIA bu sezon işleri sıkılaştırmaya başlamıştır. ​Magnussen'i potansiyel bir güvenlik sorunu yaratıyordu, dolayısıyla pite çağırdılar."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 Abu Dhabi GP'sindeki tartışmalı sezon finalinin ardından FIA yarış yönetiminde kökten değişiklikler yaparken, Palmer, yeni yönetimin kontrolü başka alanlarda da sıkılaştırdığından şüpheleniyor.

Palmer, "Muhtemelen bu yıl daha fazla pilota siyah-turuncu bayrakların gösterildiğini göreceğiz. Geçen yarış Yuki Tsunoda'nın arka kanadı, bu yarış Magnussen'in ön kanadından ötürü iki pilotun da yarışları ciddi anlamda etkilendi."

“Bir yandan 'Tamam, yeterince adil' diyebilirsiniz. Evet, belki öndeki aracın maruz kaldığı herhangi bir hasar arkadaki araç için bir tehlike olabilir, bu nedenle bir açıdan siyah-turuncu bayrakları görmemiz anlaşılabilir. Ancak ön kanat hasarları için bayrak sallandığını neredeyse hiç görmemiştik. Magnussen'in aracından kopan parçalar yoktu, sadece biraz sallanıyordu."

"Magnussen bu sezon Lewis Hamilton ve Mercedes ile birkaç olay yaşadı."

"Gridin ön tarafında olmaktan ötürü heyecanlı, ki onu yeniden burada görmek harika, oldukça gençleşmiş görünüyor. Bu sezon mücadele esnasında onun iyi tarafını da gördük."

"Eminim Günther Steiner ve Haas iyi performans gösteren bir araca sahipken puan kaybettikleri için hüsrana uğramışlardır. Ancak Kevin, işleri doğru yaptığında çok iyi bir pilot." dedi.