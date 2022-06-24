Pirelli: "Verstappen-Sainz mücadelesi, lastiklerin iyi çalıştığını kanıtladı"

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Yarışın son bölümünde çıkan güvenlik aracının ardından pilotlar arasındaki farklar kapandı ve bunun sonucunda Verstappen ve Sainz arasında galibiyet için yakın mücadele oldu. İki pilot 15 tur kadar bir saniye içerisinde mücadele ettiler.

Verstappen, güvenlik aracından sonra farkı açamadı ve Sainz sürekli DRS aralığında kalarak Verstappen'i zorladı.

Geçmişte pilotlar uzun süre birbirleriyle mücadele ederse ya da yakın takip ederse lastikler aşırı ısınırdı. Kanada'daki mücadelede ise böyle bir durum olmadı.

Pirelli'nin F1 Patronu Mario Isola, eski nesil araçlar ve lastikler olsaydı böyle bir mücadelede Sainz'ın bu kadar uzun süre yakın takibe devam edemeyeceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Isola, "Bana göre bu yarıştaki en önemli şey, oldukça yakın yarışabildiklerini görmekti."

"Bu seneki hedeflerden birisi yakın mücadelelerin artması, DRS ya da başka bir sistem sayesinde basit geçişlerin olmamasıydı. Pilotlara araçlarını zorlama ve pist üstünde savaşma fırsatı vermeyi hedeflemiştik."

"Max ve Carlos'ta, ayrıca arka tarafta Alpine ve Leclerc ve birçok araç arasında tam olarak bu oldu."

"Yani lastikler, mevcut araç paketiyle birlikte bu fırsatı sağlıyor. Bunun olduğunu görmek güzel."

"Açıkçası gelecekte bunu daha da geliştirebileceğimizi biliyoruz. Gelecek seneki lastikler üzerinde çalışıyoruz. Ancak ilk hedef olan yakın yarışmaya ulaştığımızı, bunun bizim için gerçekten önemli olduğunu söyleyeceğim." dedi.

Isola, yeni zemin etkili araçlar ve daha az aşınan lastikler sayesinde yakın mücadeleye katkı sağlayabildiklerini söyledi.

Isola, lastik bileşenleri arasında performansı daha iyi dengelemek için iyileştirme yapılabileceğini kabul etse de Pirelli'nin iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyor.

Isola, "Önceden arkadaki araç yere basma gücü kaybetmeye, kaymaya ve lastikleri aşırı ısıtmaya başlıyordu. Yeni araçların büyük bir etkisi var. Ve açıkçası her iki araçtaki yere basma gücü seviyesinin korunması lastiklere yardımcı oluyor."

"Ancak aynı zamanda yeni bileşenler, yeni lastik ailesi daha iyi çalışıyor. Bazen orta ve yumuşak lastiklerin biraz daha fazla aşındığını biliyoruz ancak bu gerekli bir şey, aksi takdirde tüm lastikler aynı şekilde davranır ve bir strateji üretemezsiniz."

"Sert lastikler çok istikrarlı, orta lastikler idare edilebilir, yumuşak lastikler ise biraz fazla agresif olabilir. Bu sayede farklı stratejiler ve farklı yaklaşımlar olabiliyor." dedi.