Alpine, Binance ile anlaştı

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Yapılan anlaşmayla beraber BWT Alpine F1 Team, Binance Fan Token platformuna katılan ilk Formula 1 takımı olacak.

Binance böylelikle 2022'den itibaren BWT Alpine F1 Team'in resmi Fan Token ve Alpine ESports Partneri olacak.

Binance logosu, 21 Şubat'ta tanıtılacak olan yeni Alpine A522 aracında da yer alacak. Alpine geçtiğimiz günlerde BWT ile uzun vadeli bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

Bu kapsamda yeni araç pembe & mavi renklere sahip olacak.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, "BWT Alpine F1 Team, zorluklardan uzak duracak bir taraf değil. Biz sınırları hem pistte hem de pist dışında sürekli olarak zorlamaktan çekinmiyoruz."

"Binance ile olan ortaklığımız, yarışın doğasını değiştirme tutkumuzu körüklediği gibi, taraftar katılımı için de kapıları daha yenilikçi şekilde açıyor." derken, "Bu yeni dijital alanda önce olmayı hedefliyoruz ve Binance'ın bizi damalı bayrağa kadar götürecek, doğru partner olduğuna inanıyoruz." dedi.