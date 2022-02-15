Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu

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Netflix'in Drive to Surive serisi, son üç yıldır Formula 1'de sezon boyunca yaşananların arka planını anlatıyor.

Seri ilk kez 2018 sezonunu anlatarak başladı ve daha sonra 2019 ve 2020 yıllarını anlatan başka sezonlar daha çekildi.

Büyük heyecana sahne olan ve son tura kadar şampiyonun belli olmadığı 2021 sezonunu anlatan dördüncü sezon ise henüz yayınlanmadı.

Beklenti, yeni sezonun 9-11 Mart tarihleri arasında yayınlanması üzerineydi. Öyle de oldu; Netflix, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Super Bowl finalinde, yeni sezonun 11 Mart'ta çıkacağını açıkladı.

Yeni sezonda Verstappen ve Hamilton arasındaki savaşın ana tema olması bekleniyor. Fakat Hollandalı pilot herhangi bir röportaj vermeyi reddettiği için, konu farklı şekilde ele alınabilir.

Ayrıca Nikita Mazepin ve Mick Schumacher arasındaki rekabetin de yine Drive to Surive'ın ana temalarından birisi olacağı düşünülüyor.

Böylelikle serinin yeni sezonu, Bahreyn'deki ilk yarıştan hemen önce yayınlanmış olacak.