Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı Sonraki / Alpine, Binance ile anlaştı
Formula 1 Haberler

Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu

Netflix'in Drive to Surive serisinin dördüncü sezonu, 11 Mart'ta yayınlanacak.

Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Netflix'in Drive to Surive serisi, son üç yıldır Formula 1'de sezon boyunca yaşananların arka planını anlatıyor.

Seri ilk kez 2018 sezonunu anlatarak başladı ve daha sonra 2019 ve 2020 yıllarını anlatan başka sezonlar daha çekildi.

Büyük heyecana sahne olan ve son tura kadar şampiyonun belli olmadığı 2021 sezonunu anlatan dördüncü sezon ise henüz yayınlanmadı.

Beklenti, yeni sezonun 9-11 Mart tarihleri arasında yayınlanması üzerineydi. Öyle de oldu; Netflix, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Super Bowl finalinde, yeni sezonun 11 Mart'ta çıkacağını açıkladı.

Yeni sezonda Verstappen ve Hamilton arasındaki savaşın ana tema olması bekleniyor. Fakat Hollandalı pilot herhangi bir röportaj vermeyi reddettiği için, konu farklı şekilde ele alınabilir.

Ayrıca Nikita Mazepin ve Mick Schumacher arasındaki rekabetin de yine Drive to Surive'ın ana temalarından birisi olacağı düşünülüyor.

Böylelikle serinin yeni sezonu, Bahreyn'deki ilk yarıştan hemen önce yayınlanmış olacak.

paylaşım
yorumlar
Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı
Önceki haber

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı
Sonraki haber

Alpine, Binance ile anlaştı

Alpine, Binance ile anlaştı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel: "Kendimize belli bir hedef belirlemek için henüz çok erken"
Formula 1

Vettel: "Kendimize belli bir hedef belirlemek için henüz çok erken"

Alpine, Binance ile anlaştı
Formula 1

Alpine, Binance ile anlaştı

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı
Formula 1

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı

Son Haberler

Vettel: "Kendimize belli bir hedef belirlemek için henüz çok erken"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Kendimize belli bir hedef belirlemek için henüz çok erken"

Alpine, Binance ile anlaştı
Formula 1 Formula 1

Alpine, Binance ile anlaştı

Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu
Formula 1 Formula 1

Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.