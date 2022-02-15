Vettel: "Kendimize belli bir hedef belirlemek için henüz çok erken"

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2022 yılında kurallarda köklü değişiklikler olduğu için takımların nasıl bir performansa sahip olacağı şimdilik bilinmiyor. Bu da tahminde bulunmayı zorlaştırıyor.

Geçen yıl zorlu bir sezon geçiren Aston Martin, yeni kuralları bir fırsat olarak görse de, Sebastian Vettel'e göre net bir hedef ortaya koymak mümkün değil.

Alman pilot, lansman sonrası röportajında, başlangıçta ana önceliklerinin yeni araçlara ve yeni döneme adapte olmak olduğunu belirtti.

RacingNews365'e konuşan Vettel, "Sürüş açısından bakarsak, hepimiz için asıl zorluğun bu yeni nesil araçlara adapte olmak olacağını düşünüyorum."

"Simülatörde sürüş anlamında farklı görünüyor ancak gerçek hayatta daha da farklı olacağını düşünüyorum."

"Hedeflerimize gelirsek, sanırım nerede olduğumuza bağlı olarak değişecekler."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

"En ideali zaferler ve çok sayıda podyum için savaşmak olur, çünkü bizler rekabetçi insanlarız. Fakat bu noktada, herhangi bir beklenti içerisinde değilim çünkü şu anda araca sadece dışarıdan bakıyoruz."

"Gerçek aracını gösteren ilk takım bizdik. Bizden önceki takımlar gerçek aracını göstermedi. Kimse neyin doğru ya da neyin yanlış olduğunu bilmiyor."

"Pist üzerinde çalışmamız ve tur zamanlarının nasıl olacağını görmemiz gerekiyor. Sonrasında güç düzeni hakkında daha doğru bir fikir edineceğiz. Yani o zaman, pozisyonumuza göre hedefler belirleyebiliriz."

Vettel, 2022 beklentileri konusundaki belirsizliğe rağmen, Aston Martin'in gelişebileceğine inanıyor.

"Bu sezonki için kilit hedeflerden biri: Takımın iyi şekilde çalıştığını, etkili bir yapıya sahip olduğunu ve başlangıçtan itibaren iyi bir araç yapabileceğini ya da sezon içinde aracı geliştirebileceğini veya her ikisini de yapabileceğini göstermek olacak!"

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Aston Martin Racing