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AlphaTauri, Flex Box ile anlaştı

AlphaTauri takımı, Hong Kong'lu lojistik şirketi Flex Box ile anlaştı.

AlphaTauri, Flex Box ile anlaştı
Kemal Şengül
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, Şef Editör
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Hong Kong merkezli şirket, 2001 yılında Henrik Nielsen tarafından kuruldu ve dünya çapında faaliyet gösteren uluslararası lojistik şirketlerinden birisi olarak biliniyor.

Taraflar arasında yapılan anlaşma şimdilik tek yıllık olacak fakat birlikte çalışmaktan memnun kalırlarsa, sonrasında uzatma opsiyonu olacak.

Anlaşma kapsamında yeni AphaTauri AT03'ün ön kanat uç plakasında ve burnunda Flex Box logosu yer alacak.

Takım patronu Franz Tost, anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Tost, “Henrik Nielsen'in şirketini ortaklarımızdan biri olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyorum."

"Sporumuzda lojistik çok önemlidir ve eşsiz bir altyapıya sahip olmadan sporumuzun var olması mümkün değildir."

"Yarışlara yapılan seyahatlerin yanı sıra, kendi işlerimiz için de özel lojistik çözümlere ihtiyacımız var. Örneğin İtalya'daki fabrikamızdan, İngiltere'deki rüzgar tüneline parça taşımak, Japonya'dan çeşitli bileşenler almak, sponsor etkinlikleri için araçlarımızı dünyanın dört bir yanına götürmek, bunlardan bazıları."

"Ayrıca benim kadar yarış tutkunu olan insanlarla çalışmak her zaman bir zevktir ve Henrik gerçek bir motor sporları tutkunu.” dedi.

Flex Box'un kendine özgü logosu kullanılacağı için, araçta turuncu detaylar olması oldukça muhtemel görünüyor.
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