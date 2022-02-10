Teknik analiz: Red Bull'un "sahte" RB18'i, gösteri aracı temelliydi

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RB18 olarak tanıtılan araç; Max Verstappen ve Sergio Perez'e şampiyonluk mücadelesi vermelerini sağlayacak gerçek araçtan ziyade, F1'in aylar önce tanıttığı gösteri aracının modifiye edilmiş bir versiyonuydu.

Takım Patronu Christian Horner, lansmanda gösterilen RB18'in yarışlarda piste çıkacak araçla aynı olmayacağını söyleyerek bunu işaret etti.

Horner, "İlk yarışa gidene kadar, RB18 bugünkü gibi görünmeyecek. Sezon boyunca gelişirken, evrim süreci çok hızlı olacak." demişti.

Lansmanda sunulan araç konusunda kaçamak cevaplar vermeye gerek yoktu çünkü daha ilk bakışta, RB18 tasarımının aslında FOM'um takımlara sunduğu gösteri aracının geometrilerine birebir uyduğu görülüyordu.

Yeni nesil araçlara dair çok sayıda maket model ve çizim, F1 yönetimi tarafından sunulmuştu. Ortaya çıkan tasarımlar tamamen aynı değildi. Bu araçların burunlarında, ön kanatlarında ve sidepodlarında farklılıklar bulunuyordu. Bu değişiklikler, araçlarda farklılık olabilecek noktaları gösteriyordu.

Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool F1 2022 car Photo by: Formula 1

Yukarıdaki resimlerde görebileceğiniz üzere, Red Bull RB18 geçen sene Silverstone'da tanıtılan gösteri aracının sidepod tasarımına birebir sahip.

Takla barı bölümündeki hava girişi, DRS'nin olmaması, tabanın ve arka kanadın şekli de tamamen gösteri aracındaki gibi.

Ancak FOM çizimi ile Red Bull aracı arasında ön kanat açısından fark var. Kurallarda ön kanatta maksimum 4 planya olmasına izin veriliyor ve FOM çiziminde 4 planya bulunuyor. Ancak Red Bull'un tanıttığı araçtaki ön kanatta 3 planya yer alıyor.

F1 her ne kadar yeni araçlarla ilgili 3 planyalı ön kanat tanıtımına pek yer vermese de, sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 3 planyalı ön kanada sahip modelin ofiste yer aldığı gösterilmişti.

Yani aslında şu ana kadar gerçek RB18'i görmedik. Bu açıdan gerçek RB18 Barselona'daki testlerde piste çıktığında, onun hakkında daha fazla inceleme olacak.

Birçoğu için 2022 tasarımıyla ilgili ana odak noktalarından biri süspansiyon seçenekleri. Takımlar süspansiyon tasarımlarını mümkün mertebe gizlemeye çalışacaktır.

Red Bull'un rakiplerinden bazılarının araçlarının ön tarafında çekme kollu süspansiyona geçebileceğine dair spekülasyonlar olsa da, Red Bull aslında diğer yöne gidip arkada ters yönde bir tasarım planlıyor olabilir.

Takımların üzerinde durduğu ve Red Bull'da da yer alabilecek bir özellik, arka tarafta zemin altından ve difüzör alanlarının tasarımından kazanç sağlamaya yardımcı olacak itme kollu bir süspansiyon kullanmak olabilir.

Red Bull Racing RB5 Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB5 rear suspension Photo by: Giorgio Piola

Böyle bir hareket, F1'in en son 2009'da aerodinamik düzenlemelerde büyük bir değişiklik yaptığı sırada Red Bull'un RB5'in arkasında sunduğu çekme düzenini yeniden sunduğu zamana tam bir tezat olurdu.

2009 Red Bull RB5'in Brawn BGP001 ile karşılaştırılması Fotoğraf: Giorgio Piola