Ricciardo, 2022 sezonunda yarışacağı kask tasarımını tanıttı

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Formula 1, yeni sezon öncesinde gerçek olsunlar ya da olmasınlar, yeni araçların lansmanı nedeniyle hareketli günler geçiriyor. Daniel Ricciardo da bu şovun dışında kalmak istemedi.

Avustralyalı pilot, yarın yapılacak lansman töreni öncesinde, sosyal medya hesaplarından yayınladığı fotoğraflarla, 2022 sezonunda kullanacağı renk düzenini tanıttı.

Ricciardo temelde turuncu renge sahip olan bir kask tasarımı tercih ederken, kaskın üzerinde "Present Moment" yazıyor.

Ricciardo, bu kelimeleri seçtiğini çünkü anı yaşamanın çok önemli olduğunu ve bunu bazen unuttuklarını söylüyor.

Avustralyalı pilot bu yıl takımla ikinci senesini geçirecek.