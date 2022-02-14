AlphaTauri, yeni düzenlemelerin ne gibi etkileri olmasını bekliyor?

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AlphaTauri, pazartesi günü gerçekleştirdiği lansman etkinliğiyle beraber yeni kural döneminde yaptıkları ilk araç olan AT03'ü tanıttı.

Tanıtımda gösterilen aracın detayları sınırlı olsa da, agresif sidepod yapısı ve yenilenen mavi-beyaz renk düzeni ortaya çıkmış oldu.

Takımın teknik direktörü Egginton, aracın yapım aşamalarından bahsetti.

Egginton, "Aracın çalışmaları biraz kopuk oldu. Başlangıçta yeni kurallar 2021'den itibaren geçerli olacaktı, bu nedenle uzun zaman önce çalışmalara başladık."

"Daha sonra pandemi nedeniyle 2020'de rüzgar tüneli gelişimi durduruldu ve 1 Ocak 2021'de yeniden başlatıldı. Bu dönem, bizim rüzgar tünelinde %60 boyuttaki araca geçiş sürecimize denk geldi. Bu yüzden 2022 aracının %60'ını tasarlamak ve üretmek zorunda kaldık."

"Aynı zamanda AT02 aracı da %50 boyutunda yapıldığı için 2021 aracının %60'lık bir modelini de hazırlıyorduk. Ancak iki rüzgar tüneli çalışmasına izin verilmediğinden %60'a sezon içi gelişmelerinde geçmeye karar verdik."

"Elbette bu daha büyük bir iş gücü yarattı ama çalışanların bunu yönetme konusunda iyi bir iş çıkardıklarını ve bu kararın, orta vadede beklenen faydaları sağlayacağından emin olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Yeni kurallar kapsamında yarışın daha yakın olması için, 2022 araçları zemin etkili aerodinamiğe odaklı olacak ve 2021'de getirilen bütçe sınırı daha da azaltılacak.

Egginton, "Aero kuralları, kapsamlı olması nedeniyle yeni fikirlere ve yeni aero konseptlerine dair birçok deneye olanak sağlıyor. Ancak aynı zamanda yeni kurallar, yanlış gelişim yapma riskini de artırıyor."

"Birçok takımın yenilikçi aero çözümler bulacağına eminim ancak gizli detayların da takımların başarılarına büyük etkisi olmasını bekliyorum. İnsanların ilk teste ilginç uyarlamalarla geleceklerine eminim ve bu, takımların sezon içinde yapacağı olası gelişimlere dair tartışmalara ve araştırmalara yol açacak."

"Bütçe sınırı konusunda, biraz seviye atlamayı bekleyebiliriz. Bence takımların neler yapacağına etkisi olması için biraz zaman geçmesi gerekecek ancak daha büyük bütçelere erişimi olmayan takımlar için kesinlikle bazı faydaları var. Paranızı akıllıca harcamanız gerekiyor." dedi.

AlphaTauri AT03 Fotoğraf: AlphaTauri

Egginton şasi tarafındaki değişiklikler hakkında, "Yeni düzenlemeler, daha büyük bir şasi yapısı olmasını gerektiren boyutsal değişiklikler de dahil olmak üzere, çarpışma testlerinin gerekliliklerinde de büyük değişiklikler içeriyor."

"Şasi homologasyon testlerinde yapılan değişiklikler her zaman olumlu karşılanıyor çünkü güvenliği artırıyorlar. Ancak çeşitli testleri geçmek ve yapıyı optimize etmek büyük çaba gerektiriyor. Ayrıca kütle artışını minimize ediyor ve aero gelişiminden ödün vermemize sebep oluyor. Yine de, 2022 şasisinin tasarım sürecinin plana göre gittiğini söyleyebilirim." dedi.

Yeni sezonda ayrıca lastik boyutları da 13 inçten 18 inçe çıkıyor.

Egginton, "Tekerleğin ve lastiğin aero üzerindeki etkisi oldukça büyük olduğu için bu önemli bir değişiklik."

"Fren kanallarının, aracın köşelerinden etkilenen birçok aero yüzey ve akış yapısının yanı sıra, yeni lastik-tekerlek paketinin de paketimizi geliştirirken performans bulmaya devam edebileceğimiz bir alan olmasını bekliyorum."

"Yeni lastiği geçen yılın aracında deneyebildik, bu nedenle elimizde veriler ve bir dizi lastik parametresi var. Pirelli'nin hedeflerinin, gereken lastik yönetimi miktarını azaltmaya çalışmak ve her bir hamur arasındaki performans farkını daha iyi düzenlemek açısından daha iyi hizalamak açısından uygun olduğunu düşünüyorum."

"Yeni lastiklerin tepki verme ve çalışma şekli farklı. Bu nedenle araç performans grubumuz, 2022 aracımızın bu özelliklerden yararlanabilmesi için çok çalışıyor. Sezon içerisinde aracımız hakkında daha fazla bilgi edindikçe bu çalışma devam edecek ve bu alanda performans bulunabilecek." dedi.

Takım yeni sezonda Honda motorunu kullanmaya devam edecek ancak Japon marka geçtiğimiz sezon spordan ayrıldığı için, yeni sezonun güç ünitesi Red Bull markasını taşıyacak.