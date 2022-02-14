Mercedes, Hamilton'ın emekli olacağı iddiasına son noktayı koydu

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Lewis Hamilton, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananların ardından uzun süre sessizliğe çekilmişti ve emekli olabileceği konuşuluyordu.

Hamilton, aylar süren sessizliğini birkaç hafta önce Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla bozdu ve "Geri döndüğünü" belirtti.

Ancak bu, Hamilton'ın emekli olabileceği iddialarına son vermek için yeterli değildi.

BBC ve Sky, Hamilton'ın gridde yer alacağının kesin olmadığını ve FIA'nın Abu Dhabi GP ile yürüttüğü soruşturmanın sonucuna göre emekli olabileceğini yazdılar.

Ancak Mercedes, bugün Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve "44 geri döndü" diyerek, Hamilton'ın takımla devam edeceğini duyurdu.

Böylelikle Alman üretici, emeklilik iddialarına da son noktayı koymuş oldu.

Yeni sezon tulumlarına bakılırsa Mercedes, yeni sezonda da siyah renkle devam edecek gibi duruyor.