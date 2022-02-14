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Formula 1 / AlphaTauri lansman Haberler

AlphaTauri, yeni aracını ilk kez yarın piste çıkarabilir

The Race'in haberine göre AlphaTauri, yeni AT03'ü ilk kez salı günü piste çıkaracak.

AlphaTauri, yeni aracını ilk kez yarın piste çıkarabilir
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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AlphaTauri, 2022 Formula 1 aracının örtüsünü bugün yaptığı lansmanla beraber kaldırırken, temelde konsept aracını göstermeyi tercih etti.

Buna karşılık İtalyan ekip, salı günü yeni aracı ilk kez piste çıkarmayı planlıyor.

The-Race'in haberine göre AlphaTauri, AT03'ü yarın çekim günü kapsamında piste çıkaracak ve 2022 Formula 1 aracıyla sürüş yapan ikinci takım olacak.

Bu, AlphaTauri'nin yeni aracı hazır olmasına rağmen kendi isteğiyle gerçek bir lansman yapmadığı anlamına geliyor.

Testin nerede yapılacağı şimdilik belirsiz. Fakat önceki yıllarda olduğu gibi ilk sürüşün Imola veya Misano'da yapılması bekleniyor.

Böyle çekim günlerinde takımlar en fazla 100 kilometre mesafe tamamlayabiliyorlar ve bundan ötürü de araçlarda Pirelli'nin özel gösteri lastikleri oluyor.

AlphaTauri, herhangi bir parça testi yapamasa da, yeni aracın işleyişini ilk kez test etmiş olacak.

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